Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro al Papu Gomez: Staffelli di nuovo nel caos

Altra consegna del Tapiro d’Oro al cardiopalma per Valerio Staffelli che stavolta sembrerebbe aver mandato su tutte le furie un calciatore dell’Atalanta, il Papu Gomez. Solo qualche giorno fa l’inviato storico del Tg satirico di Antonio Ricci ha dovuto vedersela con i rifiuti di Franco Di Mare, direttore di Rai3 al centro del caso mediatico che coinvolge lo scrittore Mauro Corona, e del danzatore Roberto Bolle, il quale non ha gradito un granché – per usare un eufemismo – il premio recapitatogli da Staffelli.

Ora a fare le bizze sarebbe stato il Papu. Come anticipa Striscia la Notizia (il servizio integrale verrà mandato in onda nelle prossime ore), lo sportivo argentino in forza al club bergamasco non solo sarebbe stato tutt’altro che contento di ricevere il Tapiro, ma lo avrebbe pure gettato via, scagliandolo contro lo stesso Staffelli. La corsa del famoso premio sarebbe finita a terra dove l’oggetto si sarebbe fracassato. Tale versione, non appena ha cominciato a circolare sui media, ha però trovato la secca smentita del calciatore che attraverso il suo profilo Instagram, con una Stories, ha raccontato una storia differente.

Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro al Papu Gomez: la versione del Tg satirico e quella del calciatore dell’Atalanta

Secondo quanto anticipato da Striscia, Gomez è stato intercettato dall’inviato mentre si stava dirigendo al campo degli allenamenti dell’Atalanta. Una volta ‘beccato’ da Staffelli “inizialmente ha eluso la marcatura, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca”. Il giornalista non avrebbe però mollato la presa, non ricevendo alcuna risposta alle domande poste all’atleta. Così avrebbe lasciato il Tapiro sulla sua automobile. “E proprio mentre la troupe di Striscia stava per andarsene – allontanata da alcuni tesserati della Dea tra cui i calciatori Zapata e Gosens – in uno scatto d’ira Gomez ha scagliato il ‘premio’ verso l’inviato”, si legge nel comunicato del programma di Antonio Ricci.

Ben diversa la versione di Gomez che così si è espresso su ciò che è avvenuto:

Si ricorda che Gomez in questi giorni è stato parecchio chiacchierato dalla cronaca calcistica. Secondo i ben informati avrebbe avuto una furibonda lite con il tecnico dell’Atalanta, Gianpiero Gasperini. Pare che ormai il rapporto con la Dea e l’allenatore sia irrimediabilmente compromesso e diversi rumors dicono che l’addio all’Atalanta sia ormai prossimo. Staffelli ha chiesto spiegazioni su tale vicenda. Gomez se ne è rimasto zitto zitto, non accettando il Tapiro.