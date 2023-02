Striscia la Notizia: tapiro a Amadeus e l’altra verità sul caso Blanco

Tapiro d’oro per Amadeus, che nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. Questa volta, la seconda nella sua carriera, il conduttore Rai viene raggiunto da Valerio Staffelli per via del caos creato dal gesto di Blanco. Èstato ospite dell’appuntamento di ieri, 8 febbraio 2023, per esibirsi sia con Brividi insieme a Mahmood e sia per presentare il suo nuovo singolo L’isola delle rose. A un certo punto, durante la sua seconda esibizione, il giovane cantante si è lasciato trasportare dalla follia e dalla rabbia, tanto che ha iniziato a prendere a calci le rose posizionate dietro di lui.

Una scena quella con protagonista Blanco che ha portato il pubblico presente a ribellarsi e a varie polemiche sul web. C’è chi, come fa notare Striscia la Notizia, crede che il gesto sia una messa in scena, organizzata prima. Staffelli raggiunge Amadeus e gli fa presente questi sospetti, sottolineando che in effetti “le rose non c’erano prima dell’esibizione e l’hanno messe proprio per Blanco”. Il conduttore precisa innanzitutto che il cantante è dispiaciuto e che si è anche scusate dopo la bufera che ha scatenato.

“Gli ho detto che non doveva farlo. Se c’era un problema tecnico bastava dirlo, io corro figuriamoci. Si posizionare le rose è stato voluto da lui”, dichiara Amadeus. Ma Staffelli non si ferma qui e porta avanti i sospetti palesati da moltissimi spettatori che hanno assistito dall’altra parte della televisione all’inaspettata scena. L’inviato di Striscia pone attenzione su un dettaglio. Nel video del brano L’isola delle rose Blanco prende a calci le rose. Anche per questo motivo, si pensa che tutto sia stato organizzato.

Amadeus, però, non cede e continua a sostenere la sua versione dei fatti:

“No assolutamente, no. Alla fine della sua esibizione lui doveva buttare un calcio alle rose, c’era un motivo legato al testo e alla sua interpretazione. Non so spiegarti per quale ragione. Evidentemente il testo presuppone un gesto di rabbia. Quando in realtà ho visto nello schermo che questo era un po’ esagerato, ho percepito che non era più quello che lui pensava di fare, ma c’era altro. Infatti, era arrabbiato, gli è partita la brocca. Come non era finto il caso Bugo e Morgan, non era finto neanche questo. Forse ho un’espressione sempre basita. No, non sapevo niente”

Valerio Staffelli prosegue ribadendo che “la scenografia sembrava preparata per questo e la gente dice com’è possibile?”. Amadeus mantiene la sua posizione, precisando che non era previsto tutto quello. A questo punto, svela ulteriori dettagli sul gesto compiuto da Blanco a Sanremo 2023 che sta facendo discutere.

“Alla fine doveva fare un gesto del genere, ma proprio alla fine. Poi avrebbe spiegato probabilmente il gesto. Ma così quello che è accaduto assolutamente nulla di preparato. Come ha detto il sindaco, non si è mai parlato così tanto dei fiori di Sanremo. Io lo conosco molto bene. Compie 20 anni tra due giorni, è un ragazzo talentuoso e si è accorto per primo che non doveva farlo. Quindi sicuramente non accadrà più”

Staffelli mostra anche il suo disappunto per il post sui social condiviso dal cantante, il quale “dice in pratica: ‘Sanremo io sono così, dovete amarmi per come sono’“. Il conduttore del Festival, però, fa notare che a 20 anni si fanno delle cose che poi a 40, quando le rivedi, dici che non le rifaresti più. Detto ciò, Amadeus si dice convinto del fatto che Blanco sia consapevole di aver esagerato.

Striscia la Notizia: i sospetti sul caso di Blanco

Enzo Iacchetti, dopo la clip che vede Amadeus ricevere il Tapiro, ammette che al programma “qualcosa continua a non tornare”. Viene così mandato in onda un filmato, che analizza diverse affermazioni fatte dal conduttore. Quest’ultimo dichiara di conoscere bene il giovane cantante, dunque era consapevole che “era un noto spacca tutto come si vede in questi spezzoni dei suoi concerti”.

Parte così una serie di video in cui è possibile vedere Blanco durante alcuni dei suoi concerti spaccare diversi oggetti sui palchi. Per questo sorge il dubbio:

“Non immaginava conoscendolo così bene che avrebbe potuto scaricare la stessa furia distruttiva sul palco dell’Ariston? Insomma l’ha lasciato agire indisturbato senza premunirsi. Amadeus inoltre ha detto di sapere che Blanco avrebbe dato solo un calcetto alle rose. Ma se lo conosceva così bene, sapeva anche che nella canzone che avrebbe dovuto cantare, altro che calcetto, Blanco si accanisce sui fiori distruggendoli. Il temperamento di Blanco lo conoscevano tutti”

Striscia la Notizia prende sotto esame la lettera condivisa nelle scorse ore da Blanco, in cui si legge: “Rido rido rido rido rido rido e grido perché non sono perfetto come mi volevi ma finalmente sono me stesso”. A detta del programma satirico di Canale 5, questo è tutto tranne che un modo per scusarsi.

“Ma queste sarebbero le scuse? Questa è una conferma, anzi una rivendicazione. Amadeus dice di conoscere bene Blanco, ma visto quello che è successo sul palco, Blanco per lui rimane il suo ignoto”

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio ironizzano sull’accaduto e chiudono questo servizio prendendo alcune piante e gettandole in aria.