Striscia la Notizia, tapiro a Fedez: c’entra un video col figlio Leone

Questa sera verrà trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Striscia la Notizia nel corso della quale i telespettatori potranno assistere alla consegna del tapiro d’oro a Fedez. Valerio Staffelli ha infatti raggiunto nelle scorse ore l’artista per dargli il dissacrante premio, che si sarebbe meritato per uno dei suoi ultimi scivoloni social. Ma cosa avrà combinato stavolta l’artista?

Tutto nasce, come da anticipazioni, da una clip di cui si è molto parlato nei giorni scorsi e che vedeva al centro il piccolo Leone Lucia, il figlio primogenito avuto nel 2018 da Chiara Ferragni. Nella Instagram Stories pubblicata da Chiara Ferragni prima con l’audio (era stata cancellata) e poi senza audio, si sente chiaramente la tata sudamericana della famiglia chiedere al bambino di sorridere per apparire più carino per un contenuto social (“Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”). Il video, di per sé, sarebbe anche piuttosto banale. Tuttavia, il filmato è stato ripreso con toni critici prima dall’attivista Serena Mazzini e poi da Selvaggia Lucarelli: le due avevano criticato i Ferragnez per aver dato prova di “sfruttare” i loro piccoli per la creazione di contenuti virali.

Una volta il ricevuto il tapiro d’oro, Fedez si è ritrovato così costretto a spiegare le sue ragioni. Il rapper ha quindi fornito una versione della vicenda dopo tutto piuttosto comprensibile. Ecco le sue dichiarazioni:

“Era il momento dello spegnimento delle candeline. La tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare. In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli. Ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto.”

Le parole di Fedez, in realtà. sono frasi di buonsenso. Molti dei commentatori più critici dei post social di Lucarelli e Mazzini, d’altra parte, avevano già tenuto a sottolineare come in molti casi ai bambini “normali” venga chiesto di sorridere per le foto. La polemica è sembrata dunque a molti sterile, forse persino più di altre.

Ritorna, al massimo, il delicato tema della sovraesposizione dei minori sui social, soprattutto quando si parla di personaggi con milioni di follower. Serena Mazzini, da questo punto di vista, si batte da tempo affinché il fenomeno possa venire a galla.

Gli altri tapiri d’oro ricevuti da Fedez in carriera

L’artista di Vorrei ma non posto non è certo al suo primo tapiro. Striscia la Notizia ha in passato regalato al rapper già altri 6 “premi” simili. In passato, la trasmissione ha consegnato a Fedez il tapiro per i motivi più futil. Tra questi, alcune dichiarazioni della Ferragni sulla qualità del loro sesso coniugale e una serie di frasi critiche dell’artista sulla trasmissione satirica e sulle veline.