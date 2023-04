Stop forzato da Striscia la Notizia per la velina Cosmary Fasanelli. La ballerina si deve fermare ai box. Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale, lo stesso tg satirico di Canale Cinque, spiegando che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, a causa di un’indisposizione, non sarà presente nella trasmissione nei prossimi giorni. Il programma di Antonio Ricci non ha aggiunto altri dettagli sulla vicenda e non ha nemmeno riferito quante puntate salterà Cosmary. Svelata invece la danzatrice che la sostituirà.

Dal 28 aprile, insieme alla bionda Anastasia Ronca ballerà Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros). Non un volto estraneo per il pubblico affezionato a Striscia. La 24enne, che è una modella italo-brasiliana, ha infatti debuttato in televisione a Paperissima Sprint, altro storico varietà di Antonio Ricci. Non solo: ha anche già ricoperto il ruolo di velina il 2 dicembre 2022. Nella nota del tg satirico è stato infine sottolineato che Cosmary sta bene e, in attesa di tornare sul bancone, seguirà il programma da casa.

Chi è Marcia, la velina che sostituirà l’ex allieva di Amici

Marcia, come poc’anzi accennato ha firmato il suo esordio in tv lo scorso ottobre, apparendo a Paperissima Sprint, accanto alla conduttrice Roberta Lanfranchi e al Gabbibbo. Fidanzata con Jacopo Balladelli, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, su Instagram ha un seguito di oltre 16 mila fan. Sempre come evidenziato sopra, a Striscia ha debuttato nel dicembre 2022. Anche in quella occasione sostituì l’ex allieva di Amici, facendo la “velina per un giorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcia Thereza (@maythe_._)

Carriera e curiosità di Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli è nata nel 2000 ed è originaria di Brindisi. Antonio Ricci l’ha arruolata come velina mora per l’edizione 2022-2023. Da sempre appassionata di sport, ha studiato danza dall’età di tre anni e mezzo. In tv ha esordito a 17 anni, quando è apparsa a Tú sí que vales: compiuta la maggiore età si è trasferita a Milano, dove ha partecipato come ballerina a diversi programmi. Dopodiché è entrata come concorrente ad Amici, un’esperienza che lei considera estremamente formativa. Infine l’approdo a Striscia la Notizia.