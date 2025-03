Striscia la Notizia, stop per game show con Amadeus? News “epocale”

Si parla di una svolta epocale per l’access prime time di Canale 5, occupato da anni da Striscia la Notizia. A lanciare la notizia bomba è l’Adnkronos, che parla di un futuro molto prossimo. Ebbene Mediaset potrebbe decidere di mettere in pausa per una parte della stagione televisiva il tg satirico di Antonio Ricci. C’è un motivo che riguarda questa presunta mossa che vorrebbero mettere in atto i piani alti e riguarda gli ascolti televisivi.

I dati auditel recenti, com’è possibile notare anche in quelli registrati nella giornata di ieri, indicano che Striscia sta soffrendo. Fino a qualche tempo fa, il tg satirico di Canale 5 non aveva alcun problema a sfidare i programmi in onda nell’access prima time su Rai 1. Infatti, più volte, la storica trasmissione di Antonio Ricci dava del filo da torcere alle altre reti televisive, battendole.

Ma ecco che dal 2020 gli ascolti televisivi dimostrano la crisi della TV generalista, con le conferme delle piattaforme di streaming. Non solo, non si può non valutare il grande successo che Stefano De Martino sta conquistando al timone di Affari Tuoi su Rai 1. In queste settimane, ecco che Striscia la Notizia resta fermo intorno al 14% di share. Questi dati hanno portato i vertici di Mediaset a fare delle riflessioni al riguardo.

Ora si starebbe studiando l’idea di portare su Canale 5 un game show nell’access prime time, al posto del tg satirico. Non ci dovrebbe essere uno stop totale dello storico programma di Mediaset, ma solo una pausa più lunga dopo l’estate. Si parla proprio in questi giorni dell’arrivo di Amadeus sulle reti Mediaset. Qualche settimana fa, è stato ospite con sua moglie in una delle puntate di C’è Posta per Te.

Non solo, le indiscrezioni lo vedono come eventuale giudice della giuria del Serale di Amici di Maria De Filippi, che inizierà sabato 22 marzo 2025. Sembra che in futuro proprio Amadeus potrebbe mettere le mani sull’access prime time di Canale 5 con un nuovo game show. In alternativa, potrebbe esserci Gerry Scotti. Va precisato, però, che attualmente si parla solo di ipotesi, in quanto Mediaset non ha dato ancora conferme ufficiali al riguardo.