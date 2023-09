Striscia la Notizia: spunta Barbara d’Urso, Merlino fatta a pezzi

“Striscia la Notizia” conferma ancora una volta, casomai ce ne fosse stato bisogno, di andare in onda sulle reti Mediaset, ma di non avere padroni. Nella puntata di mercoledì 27 settembre 2023, il Tg Satirico di Antonio Ricci, che ricalca fedelmente il credo del suo inventore, ha picchiato duro sulla decisione presa dal Biscione di defenestrare Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque per fare spazio a Myrta Merlino. Altrimenti detto il programma se ne è fregato di tenere la parte all’azienda ed ha palesato con toni caustici ciò che pensa della vicenda.

Cosa è successo di preciso? Quando è stata lanciata la rubrica di ‘Fatti e Rifatti’ ecco che ha fatto la sua ricomparsa in video sull’ammiraglia Mediaset Barbara d’Urso, definita “La regina di Canale 5”. Già questo fa capire da che parte si è messo Antonio Ricci sul caso che ha visto contrapposti Pier Silvio Berlusconi e la conduttrice campana. Dopodiché il servizio è proseguito nel solco dell’ironia e del sarcasmo sulla nuova conduzione di “Pomeriggio Cinque”.

L’intero blocco è stato costruito sulla rabbia della d’Urso in merito alla sua cacciata e in merito all’ira del pubblico di Canale Cinque che l’ha vista andarsene. Spazio poi a delle ‘graffiate’ indirizzate a Myrta Merlino. La giornalista è stata pungolata sul saluto che ha rivolto alla d’Urso nella prima puntata di “Pomeriggio Cinque”. Saluto che è suonato come un “addio, a mai più”, ha sostenuto “Striscia”.

Striscia la Notizia, “Myrta Merlino giornalista errante”

Finita qui? Manco per idea perché quando Antonio Ricci si mette a fare le pulci a qualcuno scatta il “si salvi chi può”. Così ecco che il Tg satirico si è soffermato sugli errori compiuti nella nuova edizione di “Pomeriggio Cinque”, a cominciare da quel gobbo in vista alle telecamere nella prima puntata, che sembra sia costato il licenziamento del regista.

E ancora, ecco che sono state proposte alcune gaffe della Merlino, descritta con sarcasmo come una “giornalista errante”, per via dei suoi trascorsi in Rai e a La 7, prima di sbarcare a Mediaset. Si è molto parlato del fatto che nessuno dei colleghi big del Biscione si sia esposto pubblicamente a favore di ‘Barbarella’. Ora lo ha fatto Antonio Ricci.