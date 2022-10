Striscia la Notizia: Siani fa a pezzi Gegia e cita Putin (video virale)

Il caso del ritiro al Grande Fartello Vip 7 di Marco Bellavia ha scosso la televisione italiana. Della faccenda se ne è occupata anche Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda mercoledì 6 ottobre. Il tg satirico di Antonio Ricci, capitanato dal comico Alessandro Siani e dall’attrice Vanessa Incontrada, ha riservato un trattamento particolare a Gegia, all’anagrafe Francesca Carmela Antonaci. L’attrice comica di Galatina, nonostante non sia stata squalificata (cacciata invece Ginevra Lamborghini) né mandata a casa dal pubblico (vedi Giovanni Ciacci), è stata criticatissima in quanto è stata una delle inquiline più dure con Bellavia. Non solo: dopo la ramanzina di Alfonso Signorini in prime time non ha mostrato grandi segni di pentimento. E ancora, è emerso che Gegia è psicologa, questione che ha scatenato ancor più l’opinione pubblica. Striscia ha ulteriormente affondato il colpo.

La trasmissione di Ricci ha trasmesso alcune clip del GF Vip inerenti all’atteggiamento deprecabile avuto da diversi inquilini nei confronti dell’ex volto di Bim Bum Bam. Quando i conduttori hanno ripreso la linea, Siani, con la sua classica dose di comicità densa di ironia e sarcasmo, ha tuonato su Gegia, con tanto di paragone con Vladimir Putin. “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace. Ma dove siamo arrivati?”, si è chiesto Siani, evidentemente basito dall’intera vicenda e dal fatto che l’attrice comica sia una psicologa. Naturalmente l’intervento ha subito iniziato a circolare in rete, innescando altre critiche verso l’inquilina ‘vip’, tra le più bersagliate sui social in questi giorni.

Per quel che riguarda Marco Bellavia, a brevissimo lo si rivedrà al Grande Fratello Vip. Poche ore fa, Federica Panicucci, lungo la puntata di Mattino Cinque, ha lanciato un’anticipazione-scoop su quel che si vedrà in prime time su Canale Cinque giovedì 6 ottobre. Bellavia farà ritorno nel programma con delle “rivelazioni clamorose”, ha assicurato la conduttrice di Cecina. Da sottolineare che il ‘ritorno’ del ‘vippone’ non sarà un rientro in gioco, bensì una ospitata in cui ci sarà un confronto con coloro che più lo hanno ferito.