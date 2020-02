Striscia la Notizia piomba su Sanremo e ‘accende’ il caso Nutella

Striscia la Notizia fa le pulci a Sanremo e alla passeggiata di Emma e Amadeus fuori dall’Ariston:

Striscia la Notizia fa le pulci al 70esimo Festival di Sanremo. Nella fattispecie, a finire sotto la lente d’ingrandimento del Tg satirico è stata la camminata in diretta di Amadeus ed Emma dal teatro Ariston al “Nutella stage” di piazza Colombo. La trasmissione di Canale 5 ha insinuato che la passeggiata sia stata un pretesto per fare pubblicità al marchio globale dolciario, che ha affisso tantissimi cartelloni sulle transenne riprese dalle telecamere. Ma il problema quale sarebbe? Perché Striscia ha sollevato il caso? Perché lo sponsor principale del Festival è Tim. E sulla questione è arrivato anche il commento di un membro della Vigilanza Rai…

“Passeggiata che è sembrata un pretesto per far vedere i cartelloni con la scritta ‘Nutella’ ai lati della passerella”. Striscia piomba sulla kermesse

“Passeggiata che è sembrata un pretesto per far vedere i cartelloni con la scritta ‘Nutella’ ai lati della passerella, come ha dichiarato l’on. Paolo Tiramani, membro della Commissione Vigilanza Rai: ‘Tim è lo sponsor principale, ma sembrava più un Nutella party'”. Così Striscia piomba sul Festival, più nello specifico sui cartelloni inquadrati durante la passeggiata di Amadeus ed Emma. “Abbiamo visto striscioni di Nutella ovunque: una sovraesposizione pubblicitaria. Bisognerebbe chiederne conto e capire se tutto ciò è corretto”, fa sempre sapere il Tg satirico di Antonio Ricci che promette che continuerà a indagare per capire come e da chi vengono gestiti gli spazi pubblicitari esterni al Festival.

Sanremo fa il record di ascolti nel primo appuntamento: Amadeus e Fiorello impeccabili

Polemiche a parte, la kermesse è iniziata in pompa magna. La prima puntata ha fatto registrare il record di ascolti rispetto agli ultimi anni, battendo anche le brillanti edizioni targate Carlo Conti e Claudio Baglioni. Amadeus e Fiorello hanno dato ritmo e leggerezza allo show, grazie a un saggio e dosato uso dell’ironia, della serietà e della professionalità. Avanti così, Striscia permettendo.