Ascolti tv prima puntata Festival di Sanremo 2020: Amadeus parte col botto

Record per Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La prima puntata della settantesima edizione del festival, andata in onda su Rai Uno, martedì 4 febbraio, ha totalizzato il 52.20% di share, con circa 12 milioni di telespettatori. Amadeus ha ottenuto ascolti più alti degli ultimi conduttori della kermesse musicale, ovvero Claudio Baglioni e Carlo Conti. Il cantante romano ha registrato il 49.50% nel 2019 e il 52.10% nel 2018. Conti e Maria De Filippi non sono andati oltre il 50.37%. Tra i momenti più apprezzati della serata le esibizioni di Fiorello e il monologo di Rula Jebreal. Resterà sicuramente alla storia poi la performance di Achille Lauro, che si è presentato sul palco con una tutina effetto nude rievocando a suo modo la celebre spogliazione di San Francesco d’Assisi.

Le parole del nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta

Sugli ascolti tv della prima puntata del Festival di Sanremo 2020 il nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha dichiarato: “Un risultato straordinario, non mi piace mai usare toni e parole enfatiche, ma dopo 15 anni questa prima serata torna oltre il 50%. Dobbiamo tornare all’edizione del 2005 per rintracciare un valore così alto. Un dato che sa di straordinarietà. Le comparazioni potevano avere dei parametri non così netti in considerazione del fatto che il direttore artistico ha riportato i Giovani nella prima serata. Questo rende ancor più efficace la considerazione di questi numeri”.

Buoni ascolti tv per La vita in diretta da Sanremo

Martedì 4 febbraio ha registrato buoni ascolti anche La vita in diretta che ha lasciato Roma per un momentaneo trasloco a Sanremo. Il programma di Alberto Matano e Lorella Cuccarini è stato seguito da 2.051.000 spettatori con il 15.40% di share. La regina del pomeriggio resta però Barbara d’Urso che continuando a parlare di cronaca, attualità e del Grande Fratello Vip ha totalizzato 2.322.000 telespettatori con il 16.22%.