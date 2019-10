Striscia la notizia, Staffelli consegna il quinto tapiro d’oro a Fedez: motivo

Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegna a Fedez il suo quinto tapiro

Spesso e volentieri le affermazioni del famoso rapper milanese Fedez fanno discutere. Per questo motivo Striscia la notizia ha deciso di consegnargli l’ennesimo tapiro! Il marito di Chiara Ferragni infatti usa frequentemente il suo profilo social per esternare i suoi pensieri e commentare ciò che accade intorno a lui. Qualche giorno fa, però, sempre tramite le ormai celebri stories il cantante ha parlato delle ragazze che, tempi addietro, sognavano di diventare Veline o di partecipare al Grande Fratello e che per riuscir a far ciò dovevano utilizzare delle metodologie poco ‘consone’. Insomma, in parole povere, dovevano trovare un modo per farsi raccomandare. Questa sua dichiarazione è ovviamente molto grave, per questo motivo l’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, lo ha intercettato nel capoluogo lombardo per consegnargli il Tapiro d’oro e per affrontare con lui questo argomento a dir poco scottante. Fedez però sembra aver fatto un passo indietro ed ha dichiarato anche di essersi sbagliato.

Fedez si scusa con tutte le Veline per le sue dichiarazioni

Dopo averlo rintracciato a Milano, l’inviato di Striscia ha consegnato al rapper il suo quinto tapiro d’oro e, nella puntata che andrà in onda questa sera alle 20:35 su Canale 5, lo vedremo mostragli l’elenco delle Veline di Striscia e domandargli: “Mi può dire quali di queste è uscita con un vecchio bavoso o ha leccato c..i a destra e a manca?“. A quel punto sentiremo Federico rispondergli: “Probabilmente ho generalizzato e ho sbagliato, però, rimane il fatto che può essere successo che nella storia della televisione qualcuno abbia fatto favori e cose poco edificanti per andare in tv”. Comunque sia, alla fine tutto si risolverà dato che il cantante milanese porgerà delle sentite scuse a tutte le donne che hanno ballato sul bancone di Striscia la notizia: “Ho sbagliato a dire ‘Veline’. Chiedo venia a tutte queste ragazze, non era mia intenzione offenderle”.

Fedez tra i concorrenti di Celebrity Hunted, il reality di Amazon

A proposito di Milano, Fedez è da poco tornato a casa visto che, insieme all’amico e web star, Luis Sal ha preso parte al programma Celebrity Hunted. Hanno sorpreso, non poco, le fotografie da lui postate alcuni giorni fa dove si vede come questo particolare gioco lo avesse esteticamente cambiato. Nel cast del reality, oltre a lui e Luis, ci sono anche Diana Del Bufalo, Costantino Della Gherardesca, Cristiano Caccamo, Francesca Barra e Claudio Santamaria.