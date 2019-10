Fedez a Celebrity Hunted, torna sui social così: “Questi siamo noi dopo”

Fedez a Celebrity Hunted: il rapper torna sui social dopo due settimane di assenza

Fedez e Luis Sal hanno scelto di entrare a far parte del cast della prima edizione di Celebrity Hunted. Per ben due settimane, il rapper si è allontanato da social. Il pubblico non ha potuto non notare la sua assenza su Instagram, visto che da anni è ormai un utente molto attivo. Ed ecco che improvvisamente ha silenziato il suo profilo, non condividendo più post e stories. Il motivo è stato ben spiegato e riguarda la sua partecipazione al reality Celebrity Hunted di Amazon Prime Video. Ora finalmente fa il suo ritorno sui social e condivide qualche foto e video in compagnia del suo amico Luis, con cui ha preso parte a questa avventura. Il rapper pubblico un’immagine che li ritrae prima dell’inizio del reality e una che li vede dopo. Fisicamente appaiono entrambi abbastanza diversi, ma solo per qualche piccolo dettaglio. In particolare, vediamo Fedez con la barba e i capelli leggermente più lunghi. A fianco lui, invece, lo youtuber è con un taglio decisamente differente.

Fedez fa il ritorno sui social dopo due settimane insieme a Luis: ecco com’è cambiato

“Questi siamo noi prima che inizi tutto e questi siamo noi dopo”, afferma Fedez mostrandosi prima e dopo queste due settimane di assenza con l’amico Luis. Insieme a loro hanno preso parte al reality anche Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Una vera e propria caccia all’uomo quella a cui partecipano questi volti noti italiani. A mettersi alla ricerca dei nostri Vip ci pensano gli “hunters” (analisti e investigatori professionisti, profiler e human tracker, esperti di cyber security) scelti tra le forze dell’ordine e i servizi segreti militari. Ebbene proprio loro devono cercare, con mezzi completamente legali, gli otto partecipanti.

Celebrity Hunted, il reality game tanto atteso con protagonisti Vip e cacciatori

Dunque, protagonisti di questo interessante reality game sono i Vip che devono scappare da un team di cacciatori. Il programma sembra essere davvero divertente e soprattutto avvincente. Probabilmente è qualcosa che, al momento, mancava. Intanto, Fedez torna ufficialmente sui social, ma non sappiamo esattamente quando farà ritorno a casa.