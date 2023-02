By

Oggi, 24 febbraio, è stata trasmessa una nuova puntata di “Striscia la Notizia”, che si è sicuramente differenziata dalle altre a seguito dell’annuncio della morte di Maurizio Costanzo. Alla fine del programma, invece della sigla, i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno datto la parola alle due veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Le due giovani donne hanno dedicato un pensiero alla moglie del compianto giornalista, Maria De Filippi, interrompendo la loro consueta esibizione di danza. In particolare, la velina mora ha avuto modo di conoscere personalmente Maria ad “Amici” l’anno scorso, quando ha partecipato al talent in qualità di ballerina della squadra di Alessandra Celentano. Ricordando i momenti passati insieme, Cosmary ha speso delle emozionanti parole per la conduttrice.

L’ex allieva della scuola di ‘Amici’ ha raccontato di aver avuto modo di passare molto tempo insieme alla De Filippi e di aver potuto vedere in prima persona la sua grande sensibilità nei confronti degli altri. Ha inoltre espresso il suo affetto e la sua vicinanza alla presentatrice originaria di Pavia, ringraziandola per il grande supporto che le ha dato lo scorso anno. “Sei una grande donna e sei stata un punto di riferimento”, ha aggiunto Cosmary. Infine, la velina ha voluto salutare Maria con la speranza di poterla incontrare di persona e mostrare il suo sostegno in maniera ancora più tangibile:

Non posso fare altro che farti le mie più sentite condoglianze e mandarti un abbraccio. Spero che magari un domani ci sarà modo vederci per poter far diventare questo abbraccio virtuale realtà. Ti voglio bene. Un bacio a te e anche a Maurizio.

In ricordo di Maurizio Costanzo, questa sera non è stata trasmessa la sigla finale di Striscia. Le Veline @RoncaAnastasia e @cosmaryfas hanno voluto dedicare un pensiero a Maria De Filippi. #striscialanotizia #MaurizioCostanzo #Costanzo @FrisciaSergio @MyRobertoLipari pic.twitter.com/uqjtgzPoyz — Striscia la notizia (@Striscia) February 24, 2023

Il creatore di Striscia la Notizia, Antonio Ricci, questa mattina aveva già salutato il ‘Signore della tv’ con queste parole: “Instancabile e inesauribile. Ha messo in scena con il Costanzo Show uno dei più bei varietà di sempre, facendoci capire l’Italia da un’ottica completamente nuova”. Raccontò anche della spassosa risposta che il giornalista gli diede dopo avergli domandato come mai facesse “Buona Domenica”: “Sennò che faccio? Io la domenica pomeriggio me rompo li”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: 30 anni insieme

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono conosciuti alla Mostra del Cinema di Venezia in occasione di un convegno sulla pirateria. I due sono finiti a pranzo insieme e Costanzo subito proposto alla futura moglie di lavorare con lui a Roma. Maurizio, all’epoca, era sposato con Marta Flavi, ma finì per innamorarsi perdutamente di Maria. Da lì, iniziò la sua lunga storia d’amore con Maria De Filippi. Dopo due anni di fidanzamento la coppia è convolata a nozze il 28 agosto del 1995 con rito civile al Comune di Roma e sono rimasti insieme fino ad oggi 24 febbraio, quando la conduttrice ha dovuto dire addio al suo compagno di vita.