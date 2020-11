Striscia la Notizia, ombre su Tu Si Que Vales: finale viziata, prove palesi

Il numero di Andrea Paris non è riuscito al 100% come è apparso durante la diretta della finalissima. Il tg satirico di Antonio Ricci porta prove schiaccianti sull’episodio

Striscia la Notizia getta ombre sulla vittoria di Andrea Paris a Tu Si Que Vales. Il mago, che solo pochi giorni fa si è aggiudicato il montepremi finale dal valore di 100mila euro in gettoni d’oro, ha convinto tutti durante l’ultimo atto grazie a un numero con le carte che ha lasciato tutti di sasso. Dopo una serie di passaggi della performance e dopo aver consegnato un mazzo a tutti i presenti in studio, giudici e membri del pubblico compresi (nessuno escluso), Paris ha fatto spuntare dal suo mazzo un 4 di picche. Incredibilmente, la medesima carta se la sono ritrovata in mano tutti coloro che erano in trasmissione. Ma davvero è andata così? Assolutamente no.

Il tg satirico di Antonio Ricci, spulciando i filmati della finale del talent di Canale 5, si è accorto che in realtà diversi componenti del pubblico in studio non si sono ritrovati tra le dita il fatidico 4 di picche, come invece è apparso durante la diretta. Le prove sono schiaccianti: da alcuni frame (foto qui sotto) si osserva con evidenza che molti si sono sì ritrovati la carta sopra citata, ma altri no. Qualcuno, scrutando la carta, ha infatti visto apparire un 3 di fiori, qualcun altro un 6 di picche.

Quindi? Quindi è più che provato che il numero, che è valso il trionfo al brillante mago, non sia riuscito al 100%, nonostante nel corso della diretta di sabato 28 novembre il fatto, probabilmente per i rapidi ritmi dello show, non sia emerso. A questo punto sorge una ulteriore domanda.

A consegnare la vittoria a Paris è stato il televoto da casa: se si fosse scoperto subito che il numero non aveva avuto pieno successo, il voto sarebbe finito nello stesso modo? Chissà… La controprova non c’è, tuttavia è lecito pensare che forse gli equilibri del responso avrebbero potuto essere differenti.

L’episodio rivelato da Striscia la Notizia semina così pesanti ombre sulla vittoria finale di Andrea. Fuor di dubbio che il prestigiatore abbia delle doti eccelse e sia assai talentuoso. Allo stesso modo è fuor di dubbio che qualcosa non abbia funzionato.