Striscia la notizia, nuove Veline promosse: il dettaglio che piace a tutti

Lunedì 27 settembre due nuove Veline hanno debuttato a Striscia la notizia. Dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva Antonio Ricci ha deciso di puntare su altre due ballerine professioniste. Due ex allieve di Amici di Maria De Filippi: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

La nuova coppia del programma di Canale 5 ha subito conquistato il pubblico. Bellezza, bravura e vivacità hanno immediatamente lasciato il segno nei tanti telespettatori di Striscia la notizia. “Belle e brave, promosse”, hanno scritto diversi utenti su Twitter.

“Comunque le nuove Veline Talisa e Giulia per me sono approvate. Più brave a ballare di quelle di prima”, ha commentato qualcun altro, tirando in ballo Shaila e Mikaela, protagoniste degli ultimi quattro anni. Un dettaglio sulla coppia Giulia-Talisa fa però la differenza: le due sono amiche da tempo.

Un particolare che rende le nuove Veline decisamente diverse rispetto alle precedenti come segnalato da un fan:

“Per la prima volta hanno scelto una coppia che lo era già nella vita! Già colleghe sono amiche da tempo, si definiscono sorelle e vivono insieme. Un altro punto di forza per queste strepitose ballerine”

E c’è chi ha aggiunto:

“Se Calcaterra-Reato hanno dichiarato di non essere mai andate d’accordo e Cioni-Frasca di aver perso ogni contatto appena finito Striscia la notizia queste Veline non saranno “amiche per contratto”. Un valore aggiunto che mancava dai tempi di Costanza e Federica”

In una intervista al Corriere della Sera Talisa Ravagnani ha dichiarato:

“Eravamo già amiche da anni. Non solo abbiamo già lavorato assieme, ma abbiamo anche vissuto assieme per qualche mese. Abbiamo riso, pianto, litigato, fatto pace. Tutto. Per questo siamo state piacevolmente stupite dal fatto che ci abbiano scelte in coppia. Fare un’esperienza come questa con una sorella rende tutto diverso”

Chi sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani

Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la notizia, ha 22 anni ed è originaria di Prato. Ha partecipato ad Amici nell’edizione 2016-2017 ma non è riuscita ad accedere al Serale, la fase più importante del talent show. Nella Scuola più famosa d’Italia ha fatto chiacchierare per via della liaison con il cantante Riki. Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi ha iniziato a lavorare nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, tra cui Colorado.

Talisa Ravagnani, la nuova Velina bionda di Striscia la notizia, ha 20 anni ed è italo-americana. Il padre è lo scenografo Gianni Ravagnani mentre la madre è la stilista Lauren. Il nonno è il famoso ex giocatore e allenatore di baseball Joe Torre. Talisa ha partecipato ad Amici nella stagione 2019-2020: in sala prove è sbocciato l’amore per il collega Javier ma la relazione si è bruscamente interrotta dopo la fine della trasmissione.