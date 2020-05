Striscia la Notizia non molla sul caso Botteri, ma su Twitter piovono critiche: Gerry Scotti e Michelle Hunziker sulla difensiva

Striscia la Notizia non molla: dopo la bufera per il caso Giovanna Botteri, il tg satirico ha difeso la propria posizione. Gerry Scotti e Michelle Hunziker, da dietro il celebre bancone di Canale 5, hanno lanciato diversi servizi che hanno mostrato del materiale televisivo di altre reti e canali in cui è stata fatta dell’ironia sulla storica inviata Rai. Luciana Littizzetto, Fabio Fazio, Maurizio Crozza: sono solo alcuni dei personaggi che in passato hanno fatto delle battute sulla giornalista, oggi inviata a Pechino. C’è poi stato un contributo di Valerio Staffelli che ha perorato la posizione di Striscia, lanciando un’insinuazione relativa al lavoro della figlia della Botteri. Si è sussurrato di un presunto possibile conflitto d’interessi, visto che la figlia dei Giovanna starebbe lavorando per un’azienda che avrebbe degli interessi in Cina (da sottolineare, però, che al momento non risulta alcunché di anomalo tra il lavoro di Giovanna e quello della figlia). Alla luce di tutto questo, su Twitter sono stati molti gli utenti che hanno criticato apertamente il tg satirico.

Striscia la Notizia, su Twitter piovono critiche: Gerry e Hunziker difendono la loro posizione

Sul social dei cinguettii tantissimi coloro che hanno criticato l’operato di Striscia. Pochi invece coloro che ne hanno tessuto le lodi. Sulla vicenda sono intervenuti anche i due conduttori: Gerry Scotti ha fatto sapere che Michelle Hunziker ha subito parecchi insulti via social in queste ore, restandoci male. Oltre a ciò, il presentatore ha sottolineato come nel servizio che ha fatto divampare la tormenta mediatica lui si sia schierato con la Botteri. E non contro di lei. Dal canto suo la Hunziker ha rimarcato come ieri si sia rivolta direttamente alla giornalista Rai, chiedendole se si fosse sentita offesa. Però, al momento, non ha ricevuto risposta.

1/ #Striscialanotizia Cv di #GiovannaBotteri:

Laurea con il massimo dei voti in filosofia, dottorato alla Sorbonne. Inviata speciale per importati eventi internazionali: crollo URSS e guerra di indipendenza croata (1991), guerra in Bosnia e assedio a Sarajevo (92-96) pic.twitter.com/Bpfst5rcBP — Levis (@Levis______) May 2, 2020

Le parole di Giovanna Botteri

Dopo che è scoppiato il caso, la Botteri ha dichiarato: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno o dovrebbero avere secondo non si sa bene chi”.