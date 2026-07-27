Striscia la Notizia “non esiste più”, fine della corsa per il leggendario show: social silenziati

Striscia la Notizia non esiste più sui social e, quasi sicuramente, non esisterà più nemmeno in tv. Dopo 38 anni di leggendaria storia televisiva – pochi altri programmi hanno lasciato il segno come ha fatto il tg satirico di Antonio Ricci – si chiude un’epoca. A ricostruire cosa è accaduto nelle ultime ore è Today, che spiega che un paio di giorni fa sarebbe arrivato lo stop definitivo da parte di Mediaset all’utilizzo delle piattaforme da parte della trasmissione.

Striscia la Notizia non c’è più nemmeno sui social: fine di un’epoca

Striscia, nonostante lo scorso anno sia andato in onda solamente per un breve periodo in prima serata, ha continuato a tenere vivi i propri account in rete, con contenuti d’archivio e non. Così molti, comprensibilmente, hanno pensato che, in fin dei conti, se il programma continuava a operare sui social, in qualche modo avrebbe avuto un futuro. Nelle scorse ore la mazzata. La ‘creatura’ di Ricci ha smesso di postare. L’ultima “voce dell’irriverenza” si sarebbe spenta. E tutto spinge a credere che non la si sentirà più. Né online né in tv.

La parabola di Striscia

Striscia la Notizia per quasi 40 anni è stato uno dei programmi di punta di Canale 5, presidiando l’access prime time, fascia tra le più ambite della tv generalista. Ha iniziato a soffrire sul fronte ascolti con l’ascesa di Affari Tuoi, il quiz show dei record di Rai 1. Amadeus lo ha fatto crescere, Stefano De Martino lo ha fatto esplodere. Nel frattempo il tg satirico ha perso terreno. Mediaset si è guardata attorno e ha tentato due estati fa di fare ri-decollare lo storico format della Ruota della Fortuna.

Il resto è noto a tutti: il programma condotto da Gerry Scotti ha fatto il botto, addirittura spesso superando Affari Tuoi. Naturalmente i vertici del Biscione lo hanno lasciato in access prime time con simili numeri. A farne le spese è stato Striscia che è stato dirottato in prime time, una volta a settimana, raccogliendo dati tutt’altro che entusiasmanti. Si arriva ai giorni scorsi, con lo spegnimento dei social. The end!