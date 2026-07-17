Il destino segnato di Striscia la Notizia e Barbara D’Urso verso Ballando con le Stelle: retroscena tv

Trattative, novità e cancellazioni: come al solito l’estate di chi lavora nel dietro le quinte della televisione è impegnativa. Nei mesi più caldi si decidono e si perfezionano le strategie e i progetti della stagione successiva che, come è noto, inizia a settembre. Sul fronte Mediaset, Striscia la Notizia non ha ancora una collocazione sicura nel palinsesto. E probabilmente, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi quattro decenni, non ce l’avrà nemmeno in futuro. Come riferisce Dagospia nella rubrica “A lume di Candela”, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci si avvia verso la chiusura definitiva. Un’altra vicenda degna di nota riguardante il ‘mercato’ del piccolo schermo vede protagonista Barbara D’Urso che starebbe vedendo crescere molto le sue quotazioni per un posto in giuria a Ballando con le Stelle.

Striscia la Notizia verso la chiusura definitiva: un’epoca volge al termine

“Per quanto riguarda Striscia la Notizia e Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi”. Con queste parole Pier Silvio Berlusconi ha risposto ai cronisti durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset. Una dichiarazione che non lasciava presagire nulla di buono per il futuro del programma. Dagospia ha dato aggiornamenti sulle possibilità di vedere nuovamente in onda il tg satirico, spiegando che ci sono valutazioni in corso che conducono tutte nella stessa direzione: “La cancellazione del tg satirico dai palinsesti Mediaset dopo trentotto anni“.

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Mediaset nelle prossime settimane dovrebbe annunciare ufficialmente la chiusura dello show che già lo scorso anno ha subito un declassamento: è stato tolto dall’access prime time ed è stato trasmesso per sole 5 puntate in prima serata su Canale 5. In questa collocazione aveva ottenuto in media 1.912.000 telespettatori, con il 12,8% di share. Numeri per niente esaltanti.

Barbara D’Urso sempre più vicina a Ballando con le Stelle

Capitolo Ballando con le Stelle: Milly Carlucci non ha ancora trovato una soluzione in merito alla sostituzione di Selvaggia Lucarelli in giuria. La giornalista ha fatto le valigie e si è accasata a Mediaset. Chi prenderà il suo posto? Di recente alcune indiscrezioni hanno sostenuto che avrebbe potuto essere Geppi Cucciari il rimpiazzo. Dagospia ha invece reso noto che la conduttrice sarda non farà parte del cast.

“Nelle ultime ore a sorpresa sono cresciute di molto le quotazioni di Barbara D’Urso“, si legge sul portale. Che sia la volta buona per rivedere ‘Barbarella’ in un ruolo di peso dopo la traumatica separazione da Mediaset?