Milly Carlucci “prega per avere Barbara D’Urso, ore torride in Rai per sostituire Lucarelli”

La decisione di Selvaggia Lucarelli di dire addio alla giuria di Ballando con le Stelle ha innescato un problema non da poco a Milly Carlucci: l’opinionista era il pezzo pregiato polemico del talent danzante del sabato sera di Rai 1 e trovare un degno sostituto o una degna sostituta non è affatto semplice. Il quotidiano La Stampa ha svelato un retroscena riguardante quel che starebbe accadendo nei corridoi della tv di Stato per assegnare il posto rimasto vacante: tanto per cambiare ci sarebbe in corso una trattativa per portare dietro al celebre bancone dello show Barbara D’Urso che, lo scorso anno, è stata concorrente, cominciando a saggiare l’atmosfera e i meccanismi della creatura ‘carlucciana’.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci “prega” per l’ingaggio di Barbara D’Urso

Il quotidiano torinese scrive che in Rai sono “ore torride” e che Milly Carlucci “prega perché Lucarelli sia sostituita da Barbara D’Urso, transfuga dalla concorrenza”. Avrebbe quindi individuato nell’ex “Lady Cologno” il profilo adatto per rimpiazzare la giornalista, ormai migrata in quei di Mediaset per condurre L’Isola dei Famosi e in qualità di opinionista del Grande Fratello Vip. A proposito di Mediaset, parrebbe che Pier Silvio Berlusconi starebbe continuando a fare pressioni in Rai affinché D’Urso resti fuori dai giochi. La trattativa si starebbe giocando su questo versante.

Matteo Salvini ‘sponsor’ di Barbara D’Urso

Come è noto la Rai è da sempre ‘lottizzata‘ dai partiti politici. Barbara, tra i suoi sponsor, avrebbe Matteo Salvini. Il ministro e leader della Lega starebbe cercando con la sua influenza di sbloccare la trattativa affinché D’Urso possa approdare nella giuria di Ballando. Ma gli equilibri tra la dirigenza Rai, Mediaset e politica sono precari. E nessuno vorrebbe incrinarli in questo momento. In altre parole, è probabile che Salvini prosegua nel suo pressing per dare una mano a D’Urso, ma difficilmente creerà un caso diplomatico nella maggioranza, qualora l’affare resti arenato.

Tra poche ore la Rai presenterà i suoi palinsesti. Ma per quanto riguarda la giuria di Ballando non si saprà nulla, perché quella non verrà ufficializzata adesso. Quasi certe le riconferme di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. E chissà che la quinta figura che completerà il puzzle non sia proprio Barbara D’Urso. Veti berlusconiani permettendo.