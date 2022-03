Striscia la notizia: Lorella Cuccarini è la nuova conduttrice

New entry a Striscia la notizia. Da mercoledì 16 marzo fino a sabato 19 marzo dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci ci sarà una conduttrice d’eccezione: Lorella Cuccarini. Ad annunciarlo la produzione con un comunicato stampa. La professoressa di Amici prenderà il posto di Valeria Graci, già inviata della trasmissione, che il 14 e 15 marzo ha sostituito la presentatrice in carica Francesca Manzini. La Cuccarini affiancherà, per la prima volta nella sua lunga carriera, Gerry Scotti.

Per la “più amata dagli italiani”, si tratta di un debutto assoluto alla conduzione della trasmissione di Canale 5. Lorella Cuccarini ha però già lavorato ad alcuni format di Antonio Ricci quali Odiens e Paperissima. A tal proposito la diretta interessata ha dichiarato in una nota che tornare nella squadra di Ricci è un po’ come tornare a casa. Così come è un onore e un privilegio affiancare un collega amato e esperto come Gerry Scotti.

Perché a Striscia la notizia non c’è più Francesca Manzini

Per quattro serate Lorella Cuccarini sostituirà Francesca Manzini a Striscia la notizia. L’imitatrice, comica e giovane conduttrice è risultata positiva al Covid-19, come accaduto qualche mese fa ai colleghi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Su Instagram la figlia del manager sportivo Maurizio ha ammesso di stare bene nonostante il virus: non ha febbre né raffreddore ma solo un po’ di mal di gola. La Manzini ha però fatto i suoi migliori auguri sia a Valeria Graci sia a Lorella Cuccarini per questa incredibile esperienza.

Nell’ultimo anno il Covid si è rivelato una vera e propria mannaia per Striscia la notizia. Prima della Manzini hanno contratto il Coronavirus i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ma pure la Velina Bionda Talisa Jade, che è stata sostituita dalle ex vallette Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Ogni giorno i servizi, le inchieste e le gag di Striscia la notizia appassionano quasi quattro milioni di telespettatori: un appuntamento ormai imperdibile per tanti italiani, che seguono con interesse e passione lo show di Antonio Ricci.