Striscia la Notizia, “la str**za di cui parla Fedez non è Chiara: chi è”

Fedez e Chiara Ferragni hanno vissuto un matrimonio infernale, altro che coppia dei sogni come si sono spacciati per anni. La cosa piuttosto incredibile è che sono stati loro stessi a far crollare il castello di carta su cui si poggiava la loro storia. Tradimenti, ripicche, tossicità e chi più ne ha più ne metta. Nelle scorse ore l’ultimo colpo di scena: Fabrizio Corona ha affermato che il rapper ha avuto un’amante dal 2017, una tale Angelica Montini, Chiara Ferragni ha confermato la notizia. Boom! Del caso Ferragnez si è interessata pure Striscia la Notizia che pochi giorni fa ha consegnato all’influencer cremonese l’ennesimo Tapiro d’Oro.

Valerio Staffelli ha intercettato la Ferragni non appena Carlo Conti ha ufficializzato che il cantante, nella serata cover di Sanremo, intonerà “Bella st***za” con Marco Masini. Tutti hanno creduto che tale scelta sia stata pensata come una sorta di ‘vendetta‘ nei confronti dell’ex moglie. Lei, però, a domanda diretta del giornalista, ha risposto: “Non penso sia per me però non era una bella relazione”. Perché la Ferragni non crede che “Bella St***za” sia dedicata a lei? Striscia la Notizia, alla luce di quel che è emerso poche ore dopo la consegna del Tapiro, ha fatto uno più uno e ha teorizzato, tramite un comunicato scritto sul proprio sito, che in realtà la “Bella St***za” è Angelica Montini, ossia l’amante.

“A conti fatti, ecco che ora possiamo comprendere come la “st***za” di cui si parla forse non sarebbe la Ferragni ma l’amante che lo ha lasciato”, ha scritto Striscia, riferendosi ad Angelica Montini. Per chi si fosse perso qualche puntata dell’infinità vicenda Ferragnez, Corona ha svelato che Fedez, in tempi non sospetti, ha dovuto affrontare il due di picche dell’amante. Sembra che la frequentazione, a fasi alterne, sia durata per circa 8 anni. Insomma, Fedez avrebbe avuto una vera e propria vita parallela al matrimonio spacciato come fiaba mediatica.

Altrimenti detto, il cantante, nel giro di pochi mesi, avrebbe visto naufragare sia il matrimonio sia la love story con Angelica. In tutto ciò si è comunque divertito, almeno a giudicare dalle svariate paparazzate che lo hanno immortalato in questi mesi con diverse ragazze. Come se non bastasse, Corona ha poi attaccato la Ferragni, affermando che ha fatto le corna al marito in più occasioni. In una, sempre a detta dell’ex re dei paparazzi, con Achille Lauro. Riassumendo: il matrimonio era il contrario di ciò che veniva mostrato sui social (nessuna favola e tanti colpi bassi), Fedez aveva un’amante e pure Ferragni pare che abbia messo le corna al marito. Tutto stupendamente triste!