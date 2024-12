Striscia la Notizia, Jimmy Ghione assalito a Roma: cos’è successo

Tra pochissimo, nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia, andrà in onda un servizio realizzato da Jimmy Ghione e la sua troupe e nel quale, purtroppo, l’inviato del noto TG satirico verrà aggredito.

Secondo quanto si apprende dalla pagina web della celebre trasmissione, questa mattina, venerdì 13 dicembre, il giornalista si trovava nei pressi del Mercato Esquilino di Roma insieme al suo cameraman. I due, che stavano girando un servizio su venditori di merce rubata, nel corso del loro sopralluogo sono stati assalti brutalmente da un uomo. Il misterioso assalitore è arrivato proprio mentre Ghione stava parlando con due donne e, dopo aver impedito il proseguimento dell’intervista, si è letteralmente scagliato contro il giornalista e il suo cameraman con una violenza inaudita.

Ma non è finita qui, perché subito dopo l’assalitore ha incitato altri tra i presenti a fare come lui e ad appropriarsi della telecamera, per impedire la messa in onda del servizio. Al momento queste sono le uniche informazioni disponibili pertanto, per vedere il servizio completo e per sapere come stanno Ghione e il suo cameraman, i telespettatori dovranno pazientare ancora un po’. Il filmato verrà infatti mandato in onda tra pochissimo su Canale 5.

Le altre aggressioni subite

Non è certo a prima volta che Ghione e altri inviati di Striscia la Notizia vengono aggrediti. Una delle più eclatanti fu quella del 2018, quando l’inviato del TG satirico e la sua troupe furono assaliti da un barista che lavorava all’interno di un palazzo romano che, tra le altre cose, ospitava gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In quell’occasione, come ricorderanno bene i telespettatori, Ghione si era recato nel bar per una segnalazione circa la mancata emissione degli scontrini da parte del titolare. La visita di Ghione però non aveva fatto piacere al proprietario del bar, che aveva reagito molto male, arrivando a strattonare e spingere sia il cameraman che l’inviato di Striscia.

Insomma, fare l’inviato di Striscia la Notizia è diventato un lavoro davvero molto pericoloso. Lo sa bene, tra i tanti, Vittorio Brumotti che nel corso degli ultimi anni ha subito numerose aggressioni. Nonostante ciò, fortunatamente gli inviati di Striscia la Notizia continuano imperterriti il loro lavoro e a tenere informati i cittadini su possibili truffe e comportamenti illeciti dai quali tenersi bene alla larga.