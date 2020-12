Striscia la Notizia, incidente Staffelli: “Bolle, mi hai rotto un piede”

Valerio Staffelli è stato investito da una macchina a Striscia la Notizia. La notizia era trapelata già nelle scorse ore sul Web, ma solo stasera è andato in onda il servizio dell’incidente. Staffelli ha tentato la consegna del Tapiro D’Oro a Roberto Bolle, che però non lo ha accettato. Bolle non ha degnato della minima attenzione l’inviato di Striscia la Notizia, è fuggito via sin da subito. E si è rifugiato nella sede Rai. E qui Staffelli non è potuto entrare. Come sempre però l’inviato non ha mollato la presa, ha pazientato e ha aspettato che il ballerino uscisse.

Appena uscito dalla sede Rai però Bolle è entrato in fretta e furia in un taxi ed è partito. Staffelli lo ha inseguito, come fa sempre, e c’è stato lo scontro sotto quella che pare sia la casa di Roberto Bolle. Davanti al portone principale del complesso residenziale, un uomo ha bloccato Staffelli trattenendolo. Nel frattempo il taxi ha provato a entrare nella residenza, ma nel farlo la ruota della macchina ha pestato un piede di Staffelli. Quest’ultimo ha subito fatto un’esclamazione di dolore, facendo notare di avere un piede sotto la ruota.

L’uomo che lo teneva ha allentato la presa e intanto la macchina si è mossa, lasciando libero il piede dell’inviato di Striscia la Notizia. Il taxi poi è entrato e Roberto Bolle non ha ritirato il Tapiro d’Oro. Anzi, non lo ha neanche visto. Né ha risposto alle parole di Staffelli. La consegna del Tapiro quindi non è riuscita. Staffelli non è entrato nella residenza e si è fermato sul portone principale. Qui ha iniziato a manifestare dolore per il piede e pare abbia riportato una frattura. Staffelli non è riuscito a camminare, si è accasciato a terra e ha aspettato l’ambulanza.

Proprio da terra ha urlato: “Signor Bolle, mi ha rotto un piede”. Poi si è rivolto all’autista del taxi, dicendogli che non solo gli ha pestato un piede con la macchina ma non si è neanche interessato delle sue condizioni. L’uomo si è difeso dicendo: “Tu ti interessi delle persone a cui rompe le palle? Ti sei buttato sotto tu, io stavo entrando”. Staffelli ha continuato a far notare al tassista che avrebbe potuto sincerarsi delle sue condizioni. Ma ciò non è accaduto. Poi è arrivata l’ambulanza ed è stato portato in ospedale.