Staffelli in ospedale, caos durante la consegna del Tapiro a Roberto Bolle

Caos durante la consegna del Tapiro d’Oro a Roberto Bolle: Valerio Staffelli, stavolta, non è riuscito nell’impresa e anzi è finito in ospedale, al pronto soccorso del Gaetano Pini di Milano, trasportato da una ambulanza. L’incidente, che non ha avuto gravi conseguenze fisiche – il giornalista è stato trasferito nella struttura sanitaria in codice giallo -, pare che sia avvenuto dopo che il celebre danzatore ha tentato in tutti i modi di dribblare il blitz di Staffelli che, da quanto reso noto dal sito di Striscia, si è ritrovato con un piede schiacciato da un taxi su cui ci sarebbe stato l’étoile.

Ma perché Staffelli ha voluto recapitare il Tapiro a Bolle? Presto detto: il 7 dicembre è stato mandato in onda su Rai Uno, in occasione della riapertura della Scala, un balletto della star della danza. Siffatto balletto, scrive il tg satirico di Antonio Ricci, è stato “spacciato per inedito”, mentre invece “altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata alla Scala e già proiettata in occasione del 75esimo anniversario dell’ONU”. Questo il motivo che ha invogliato lo storico inviato di Striscia a ‘puntare’ Bolle.

Così il giornalista ha provato a intercettare Bolle all’esterno degli studi Rai. Qui però ha incassato il netto rifiuto del ballerino a prestarsi alle telecamere della trasmissione di Canale 5 e a rilasciare dichiarazioni su qualsiasi tema. Staffelli ha lasciato perdere? Assolutamente no: infatti ha seguito la star fino all’ingresso della sua dimora e…

E qui sarebbe stato subito “cinturato”, come dire fermato, dal portinaio di casa Bolle. Finita qui? Pare di no perché, racconta sempre Striscia sul suo sito web, in seguito il taxi, su cui sarebbe stato presente il danzatore, è salito sul marciapiede e pure sul piede di Staffelli. Sembra che l’autista volesse accompagnare il cliente Bolle proprio sul portone di casa, così da evitare le telecamere di Striscia e l’incontro con l’inviato. Qualcosa però è andato storto.

Morale della favola? Per riportare la calma c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine. Dopodiché Staffelli è salito su un’ambulanza ed è stato portato in ospedale (il servizio completo andrà in onda prossimamente a Striscia la notizia).