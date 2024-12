Striscia la Notizia, Greggio e Iacchetti cacciati? La verità ufficiale

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti fuori da Striscia la Notizia? Tale indiscrezione era stata lanciata lo scorso settembre da Dagospia che sosteneva che la storica coppia del tg satirico di Antonio Ricci non avrebbe fatto ritorno dietro al celebre bancone. Il portale scriveva che dietro a tale eventualità c’era l’interesse di Mediaset a rinnovare la trasmissione. Cosa c’era di vero in quel retroscena? Nulla: Greggio e Iacchetti, intervistati dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, hanno infatti dichiarato che faranno coppia anche quest’anno a Striscia. Inizieranno tra l’altro a breve, l’esordio è previsto per lunedì 9 dicembre, quando raccoglieranno il testimone lasciato dai palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia. Dunque anche in questa stagione terranno compagnia al pubblico di Canale 5 la sera di Natale: sarà la loro venticinquesima volta a Striscia durante il periodo festivo di fine anno.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a Striscia la Notizia, nessun addio

I due attori si conoscono ormai benissimo. Da decenni lavorano assieme. Un rapporto non solo professionale, ma anche amichevole, nel privato. Quando a Iacchetti hanno chiesto quale sia il peggior difetto del collega, ha risposto che è un ritardatario cronico, seppur pare che stia migliorando con il passare del tempo: “È diventato puntuale. Prima arrivava sempre all’ultimo ed era divertente aspettarlo e sentire le scuse che si inventava per giustificarsi”. Greggio ha commentato con una battuta, sostenendo che in realtà ritarda a “un impegno da sembrare in anticipo per quello successivo”. E il difetto di Enzino? “Il suo più grande difetto invece è che quando mi invita a cena cucina sempre la busecca (la tipica trippa alla milanese, ndr), che io non mangerei neanche se fossi su un’isola deserta”.

Spazio poi ai pregi. Iacchetti ha spiegato che l’amico è in grado di accendergli una risata dal nulla: “Riesce a farmi ridere anche solo guardandolo in faccia: ci riescono solo lui, il mio cane, Stanlio e Ollio”. Per Greggio invece Enzo è una persona “sincera, di questi tempi è una qualità che vale tantissimo”.

Entrambi hanno infine rimarcato che non vedono l’ora di tornare a lavorare dietro allo storico bancone di Striscia la Notizia. Dunque, nessun addio e nessuna estromissione come ha vociferato qualcuno. Scherzando, Iacchetti ha detto di sentirsi come uno studente del liceo, “solo che ormai noi siamo ripetenti da più di 30 anni”. Gli ha fatto eco Greggio che, sempre restando in tema di metafora scolastica, ha chiosato: “Più che ripetenti ormai siamo nel corpo docenti. Anzi no, siamo i vicepresidi”.

Quest’anno a Striscia, oltre alle due veline, c’è anche un velino, Gianluca Briganti. ‘Enzino’ ha spiegato che non lo ha ancora conosciuto, ma che i suoi colleghi di teatro gliene hanno parlato molto bene.