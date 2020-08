Striscia la notizia: grave lutto per l’inviato Valerio Staffelli

Ore difficili per Valerio Staffelli. Giovedì 27 agosto lo storico inviato di Striscia la notizia – noto per la consegna dei Tapiri a politici, sportivi e personaggi famosi – ha perso l’adorato papà. A darne l’annuncio è stato il diretto interessato con un post su Instagram, dove ha ringraziato l’amato genitore. Gennaro Staffelli, detto Ciccio, si è spento all’età di 82 anni in circostanze ancora da chiarire. Di origini napoletane era un commerciante assai abile, che ha sempre spronato il figlio a farsi strada nel mondo dello showbiz. A detta del figlio più famoso era una persona ironica, sensibile, generosa, buona e simpatica. Il braccio destro di Antonio Ricci ha poi confidato un segreto mai svelato fino ad oggi: è stato il padre a suggerirgli la frase “come la va”. Un modo in cui Ciccio salutava i suoi clienti, poi “rubato” dal figlio Valerio per i suoi popolari servizi televisivi.

Striscia la notizia: è morto il padre di Valerio Staffelli

“Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito”, ha fatto sapere Valerio Staffelli su Instagram, racimolando subito numerosi like e commenti di cordoglio. La scomparsa del padre arriva tre anni dopo quella di Alessandro, il fratello di Valerio. Stimato medico odontoiatra, è deceduto a soli 51 anni nel 2017. Era appassionato di politica e non mancava mai di dare il proprio contributo nelle diverse opere benefiche. Dopo Valerio Staffelli anche la figlia Rebecca ha voluto salutare sui social network l’adorato nonnino.

L’omaggio di Rebecca Staffelli all’adorato nonno Ciccio

Su Instagram, dove è seguita da oltre 120 mila follower, Rebecca Staffelli ha voluto ricordare l’adorato nonno Ciccio. In una delle sue stories ha condiviso uno scatto con l’uomo e la scritta: “Ciao nonno”. Rebecca, nonostante l’eredità pesante, vuole affermarsi nello spettacolo. Dopo i primi concorsi di bellezza ha iniziato a condurre piccoli spazi in televisione. Il suo sogno è quello di diventare una conduttrice affermata. È fidanzata da qualche anno con il manager, deejay, nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basile. Lo scorso gennaio Alessandro ha fatto la proposta di matrimonio alla sua dolce metà.