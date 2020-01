Rebecca Staffelli e Alessandro Basile convolano a nozze: la proposta

Rebecca Staffelli e il suo compagno Alessandro Basile annunciano la notizia del matrimonio su Instagram

Rebecca Staffelli e il suo attuale compagno Alessandro Basile hanno deciso di fare il grande passo. Nelle ultime ore, sui rispettivi profili Instagram, è apparsa una foto della youtuber dove mette in mostra l’anello di fidanzamento. Figlia del noto inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli e della showgirl Matilde Zarcone, è cresciuta a stretto contatto con il mondo dello spettacolo sviluppando un’innata passione per il mondo della moda. Ha aperto quindi un canale su Youtube, nel quale da consigli sulle ultime tendenze d’abbigliamento. In seguito, è apparsa nel ruolo di opinionista nei salotti di Barbara d’Urso, Domenica Live e Live non è la d’Urso. Poi la vera svolta professionale: Rebecca viene scelta per la conduzione di un programma su La5, “Colpo di tacchi”, un talk dove vengono discusse le varie curiosità del mondo del calcio dal punto di vista femminile. Dal 2018 è legata sentimentalmente ad Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, prima di Rossella Intellicato poi di Ludovica Valli, attualmente influncer e produttore discografico.

Poche ore fa, tramite i profili social di entrambi, la coppia ha annunciato il lieto evento: è arrivata la proposta di matrimonio. L’influencer ha svelato ai suoi followers di aver ricevuto un anello di fidanzamento da parte del suo compagno Alessandro Basile. La coppia ha pubblicato una foto sui social, la quale ritrae la donna mentre indossa l’anello. “Ho detto si” scrive Rebecca sotto tale post. “Ha detto si” ha comunicato Basile sotto il medesimo scatto. La coppia si prepara quindi per l’evento felice.

La coppia si conobbe mentre la Staffelli era ancora impegnata, nel 2018 l’invito a cena

Rebecca e Alessandro hanno fatto la rispettiva conoscenza tramite alcune amicizie in comune. Il primo incontro tra i due avvenne quando la youtuber era impegnata in un’altra relazione. Storia poi naufragata poco tempo dopo. L’ex corteggiatore non ha perso tempo e ha invitato a cena Rebecca per provare a conquistarla. Da due anni ormai, i due sono diventati inseparabili; ad oggi la proposta di matrimonio per suggellare l’amore tra i due influencer.