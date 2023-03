Striscia la Notizia, gli sfondoni di Pretelli e Soleil: che figure!

I due conduttori del GF Vip Party sono stati presi in giro dalla trasmissione satirica: che figuraccia per entrambi!

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, i volti del GF Vip Party di quest’anno, faranno parte del cast della seconda edizione di Back to school, il divertente format arrivato alla sua seconda edizione che mette alla prova alcuni personaggi del mondo dello spettacolo con le loro conoscenze di cultura generale. I due, entrambi ex vipponi del GF, hanno dimostrato di avere parecchie lacune, più o meno gravi a seconda dei punti di vista.

Nel corso della puntata di Striscia la Notizia trasmessa stasera su Canale 5, a proposito, i telespettatori hanno avuto la possibilità di recuperare i loro provini per la trasmissione, andati talmente male da aver spinto il programma di Antonio Ricci a farli finire nel blocco dei Nuovi Mostri. Soleil e Pretelli sono finiti in terza posizione nella classifica della rubrica con le loro risposte: la prima ad essere messa sotto torchio è stata Soleil, a cui è stato chiesto il passato remoto del verbo leggere (“Io lessi, tu lessi…” ecco il vano tentativo dell’influencer) e la tabellina dell’8 (Soleil se l’è cavata con i primi tre numeri, poi è andato tutto allo sfacelo…); non è andata certo meglio a Pierpaolo Pretelli, a cui è stato chiesto di stilare una lista degli animali vertebrati e invertebrati, per i quali chiaramente non conosce la differenza.

Nonostante la loro figura barbina, i due non sono stati in grado di finire in prima posizione nella classifica di Striscia di stasera. A portarsi a casa questo “traguardo” (se così si può chiamare) è stato l’ex calciatore Antonio Cassano, che è stato svegliato all’improvviso per partecipare alla Bobo Tv e che non ha fatto in tempo a vestirsi.

Back to school: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

La trasmissione andrà in onda su Italia 1 per la conduzione di Federica Panicucci, che prenderà il posto di Nicola Savino, e almeno per il momento non è stata ufficializzata la sua data di partenza.

In attesa di saperne del più, stanno emergendo diverse indiscrezioni e notizie sul cast: oltre ai già confermatissimi Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli ci saranno infatti anche tanti altri ex vipponi e ex isolani come Awed e Carmen di Pietro, ma anche Aldo Montano. Nel cast saranno presenti inoltre Walter Zenga, il cantante Riki, Gigi e Ross e Natasha Stefanenko.