Nella puntata di “Striscia la Notizia” sono state mostrate alcune anticipazioni di “Back to school”: record di scivoloni per Beatrice Valli

Nella rubrica dei ‘Nuovi Mostri‘ andata in onda oggi nella puntata di “Striscia la Notizia“, sono state mostrate delle immagini inedite sulla nuova stagione di “Back to school“. Il programma partirà il 5 aprile in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Federica Panicucci e con la partecipazioni di molti personaggi dello spettacolo, che si metteranno alla prova cercando di affrontare l’esame di quinta elementare. Nonostante la trasmissione non sia ancora iniziata, il telegiornale satirico ha già anticipato ai telespettatori alcune delle numerose gaffe che avverrano durante lo show. Protagoniste dei primi scivoloni Beatrice Valli e Valeria Marini, che con le loro ‘agghiaccianti’ risposte si sono aggiudicate il secondo posto nella classifica del ‘Nuovi Mostri’.

I vip che prenderanno parte al programma saranno preparati da dei piccoli insegnanti, chiamati “maestrini“. A tal proposito, nelle anticipazioni mostrate a “Striscia la Notizia” si è vista Beatrice Valli che rispondeva ad alcune domande di cultura generale. La prima verteva sulla geometria: “Figura geometrice di 11 lati”. Al che, l’influencer ha risposto, erroneamente, “pentagono”. Dopodiché, si è passati alla grammatica ed è stato chiesto all’ex volto di “Uomini e Donne” di coniugare il passato remoto del verbo ‘ridere’. “Io avevo riso, ridevo, egli ridò, noi ridevamo”, ha replicato la Valli. Insomma, ha finito per dire tutti i tempi verbali eccetto quello richiesto. Quando le è stato poi domandato cosa studiasse un paleontologo e quali fossero i confini del Molise, Beatrice ha preferito tacere e non pronunciare qualche altro strafalcione.

Gli scivoloni di Valeria Marini

Ma la Valli non è stata l’unica ad aver fatto figuracce. Il telegiornale satirico di Canale 5 ha mandato in onda anche alcune anticipazioni riguardanti Valeria Marini, che si è trovata a rispondere ai quesiti dei “maestrini”. Anche per lei, una serie di domande di culturale generale. Dopo aver risposto che esiste “l’energia stellare” quando gli è stato chiesto cosa fosse l’energia, la showgirl è stata poi ‘stuzzicata‘ da una bambina che le ha detto che le ricordava sua nonna. Insomma, uno scivolone dopo l’altro.

Beatrice Valli e Valeria Marini sono solo due dei tanti personaggi famosi che prenderanno parte a “Back to school“. Nel programma di Italia 1 ci saranno anche Soleil Stasi, Pierpaolo Pretelli, Aldo Montano, Luca Onestini e tanti altri. Dunque, chissà a quante altre gaffe assisteremo nel corso delle sei puntate della trasmissione.