Back to School di Federica Panicucci, colpacci: ecco i primi 4 vip nel cast

Federica Panicucci, nella prossima stagione tv, sarà di nuovo uno dei volti simbolo di Mediaset. Tornerà a Mattino Cinque (il tandem con Francesco Vecchi funziona a meraviglia e infatti entrambi hanno guadagnato la riconferma) e sarà anche al timone della seconda stagione di Back to School, format lanciato lo scorso anno su Italia Uno. Nicola Savino, che lo ha timonato, ha lasciato il Biscione accasandosi a TV8, in quei di Sky. I vertici di Cologno Monzese hanno individuato nella Panicucci la personalità giusta per sostituire lo speaker. E per quel che riguarda il cast? Quali vip torneranno sui banchi di scuola?

Il sempre puntuale TvBlog ha spiegato che già sono iniziate le selezioni per confezionare il cast del programma, che lo scorso anno ha avuto una media del 7.71% di share pari a 1.447.000 telespettatori (numeri che anno permesso allo show di aggiudicarsi la riconferma). In totale, i vip coinvolti saranno circa una ventina. Tra questi, ecco Natasha Stefanenko. Divenuta famosa negli anni novanta grazie alla chiamata di Fabrizio Frizzi che la volle a Per tutta la vita (Rai1), la conduttrice ha poi fatto svariate esperienze sul piccolo schermo, oltreché a recitare. Natasha ha infatti prestato le proprie doti da attrice a varie fiction, ad esempio Nebbie e delitti e Distretto di polizia. In tv, oltre al già citato Per tutta la vita, la si ricorda al Festivalbar a Taratata, a Le iene, a Italia’s next top model ed a Pechino Express.

Tornerà sui banchi di scuola, sempre secondo quanto appreso da TvBlog, anche Soleil Sorge, discussa ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, nonché ex volto di Uomini e Donne ed opinionista dell’ultima stagione de La Pupa e il Secchione (quest’ultimo programma è stato archiviato da Mediaset e non vedrà un’altra edizione).

In arrivo a Bach to School anche Valeria Marini. Per la ‘quota cinema’, opzionato l’attore e regista Ricky Tognazzi, mentre per la ‘quota musica’ sbarcherà nello show Ivan Cattaneo. Non resta ora che attendere di sapere quali altri vip sceglieranno di rimettersi dietro ai banchi di scuola.