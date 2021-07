Striscia la notizia, Giulia e Talisa nuove Veline: perché c’entra Ezio Greggio

By

Antonio Ricci ha scelto le eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva per il suo tg satirico

Manca solo la firma: a meno di clamorosi ripensamenti sembra ormai certo che le nuove Veline di Striscia la notizia saranno Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. La notizia è stata lanciata da Nuovo e confermata ora dal settimanale Di Più, che svela nuovi retroscena sulla scelta di Antonio Ricci.

Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Cairo Editore, l’ideatore del tg satirico ha notato Giulia Pelagatti tempo fa, più precisamente nel 2018, quando la ballerina ha preso parte al video intitolato The Greatest Striscia Show realizzato per i trent’anni del programma.

A “scoprire” Talisa Ravagnani sarebbe stato invece Ezio Greggio, da anni uno dei conduttori del programma di Canale 5. Pare che il presentatore conosca bene il padre della ballerina, lo scenografo Gianni Ravagnani con cui Greggio ha lavorato al film Svitati girato nel 1999 con il comico americano Mel Brooks.

Dunque, su consiglio di Ezio Greggio Antonio Ricci avrebbe provinato la bionda Talisa, che avrebbe trovato perfetta accanto alla mora Giulia. Un altro indizio sull’affare ormai concluso è inoltre giunto nelle ultime ore su Instagram. Le due ragazze – entrambe ex allieve di Amici – hanno postato sui rispettivi account uno scatto della stessa location.

Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani si sono infatti ritrovate a Belin che fugassa, un noto bar pasticceria di Camogli. È probabile che le due si siano date appuntamento per conoscersi meglio prima del debutto sul bancone di Striscia la notizia.

Chi sono Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani

Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la notizia, ha 22 anni ed è originaria di Prato. Ha partecipato ad Amici nell’edizione 2016-2017 ma non è riuscita ad accedere al Serale, la fase più importante del talent show. Nella Scuola più famosa d’Italia ha fatto chiacchierare per via della liaison con il cantante Riki. Dopo l’addio al programma di Maria De Filippi ha iniziato a lavorare nel corpo di ballo di diversi programmi televisivi, tra cui Colorado.

Talisa Ravagnani, la nuova Velina bionda di Striscia la notizia, ha 20 anni ed è italo-americana. Il padre è lo scenografo Gianni Ravagnani mentre la madre è la stilista Lauren. Il nonno è il famoso ex giocatore e allenatore di baseball Joe Torre. Talisa ha partecipato ad Amici nella stagione 2019-2020: in sala prove è sbocciato l’amore per il collega Javier ma la relazione si è bruscamente interrotta dopo la fine della trasmissione.