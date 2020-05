Striscia la Notizia, i fuorionda di Mara Venier: nuovo caso Insinna? News

Striscia la Notizia e i fuorionda di Mara Venier: si profila un nuovo caso Insinna? News e retroscena: il tg satirico sarebbe in possesso di altri audio trafugati. Cosa è accaduto nelle ultime ore

Mara Venier deve tremare? Forse sì, forse no. Fatto sta che Striscia la Notizia sembra non voler mollare la presa sulla conduttrice di Domenica In e pare che l’audio trasmesso ieri in cui si sente la ‘Zia’ alzare un poco i toni sia solo il primo di una serie in arrivo (l’audio in questione sembra originale e non un fake). A riportare la notizia è Fanpage.it, che ha fatto sapere che fonti vicino al programma di Antonio Ricci avrebbero confermato che il presunto fuorionda trasmesso l’11 maggio 2020 non sarà un caso isolato. Che si stia profilando un nuovo caso Insinna? Ricordiamo che proprio Striscia, circa tre anni fa, pubblicò dei fuorionda di Flavio che fecero molto rumore. E ora? La stessa sorte toccherà alla Venier? Se ne saprà qualcosa in più i prossimi giorni. Intanto…

Cosa è accaduto a Striscia la Notizia: deepfake e audio originali di Mara Venier

Da mesi il tg satirico ha ‘costruito’ un deepfake di Mara Venier grazie ai contributi dell’imitatrice Francesca Manzini. Ieri, però, è stato aggiunto un nuovo elemento: nel dialogo tra la finta Mara e Flavio Insinna (sono stati presi degli interventi reali del conduttore e montati ad hoc per dare vita al siparietto), è stato inserito un fuorionda che sembra realmente pronunciato dalla presentatrice di Domenica In. Questo l’estratto: “Lo volete capire che qui dentro deve rimanere Mara Venier! Io vi butto fuori a calci in c..lo! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così!”. Alla fine del dialogo orchestrato da Striscia si sente il ‘costruito’ Insinna dire “Ce ne sono altri”, riferendosi a dei presunti fuorionda della Venier ancora da svelare.

Cosa accade ora? E Mara Venier deve temere oppure no?

Secondo Fanpage.it ci sono altri fuorionda ‘reali’ che Striscia pubblicherà nei prossimi giorni. Quello mandato in onda ieri non si sa di quando sia, né è contestualizzato. In molti si stanno chiedendo se davvero il tg satirico è in possesso di altri audio ‘trafugati’ e, nel qual caso, se siano in qualche modo compromettenti per la Venier oppure no. E quindi? Deve temere? Il quesito si risolverà nei prossimi giorni e c’è già chi crede che possa profilarsi un nuovo caso Insinna, che fu ‘inchiodato’ per dei furenti fuorionda trapelati da Affari Tuoi e pubblicati proprio da Striscia.