Striscia la notizia, Francesca Manzini assente: sta male, chi la sostituisce

Da lunedì 14 marzo l’imitatrice e conduttrice non sarà più presente al tg satirico di Antonio Ricci con il collega Gerry Scotti

Brutte notizie per i fan di Francesca Manzini. L’imitatrice e conduttrice è positiva al Covid-19 e per questo da lunedì 14 marzo – fino a tempo indefinito – sarà assente a Striscia la notizia. La figlia del manager sportivo Maurizio era tornata al timone del tg satirico di Antonio Ricci lo scorso 28 febbraio, dopo la coppia formata da Silvia Toffanin ed Ezio Greggio.

Chi affiancherà ora Gerry Scotti? Con un comunicato stampa la produzione di Striscia la notizia ha annunciato che il posto di Francesca Manzini sarà preso da Valeria Graci, comica e già inviata della trasmissione. Presente dal 2014 Valeria – diventata popolare anni fa grazie a Zelig – è famosa per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von Der Leyen.

Su Instagram Francesca Manzini ha fatto i suoi auguri a Valeria Graci per questo nuova sfida professionale che arriva ad un anno dalla conduzione di Prima Festival, contenitore del Festival di Sanremo. La 31enne non ha svelato le sue condizioni di salute ma non dovrebbe avere particolari problemi.

Nell’ultimo anno il Covid si è rivelato una vera e propria mannaia per Striscia la notizia. Prima della Manzini hanno contratto il Coronavirus i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ma pure la Velina Bionda Talisa Jade, che è stata sostituita dalle ex vallette Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Chi è Francesca Manzini e perché è famosa

Classe 1990, Francesca Manzini è una imitatrice, conduttrice e speaker radiofonica. Prima di approdare alla radio e alla televisione è stata a lungo animatrice nei villaggi turistici. Nel 2019 è stata scelta da Maria De Filippi per la prima e unica edizione di Amici Celebrities, format che ha regalato a Francesca la grande popolarità. Successivamente è approdata a Striscia la notizia, prima con l’imitazione di Mara Venier, poi nelle vesti di conduttrice.