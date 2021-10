Striscia la notizia, focus ascolti: crisi e cambio conduttori

Striscia la Notizia è in crisi di ascolti? Mettiamola così: la nuova stagione non è esattamente iniziata nel migliore dei modi. Il programma creato da Antonio Ricci sta vivendo un periodo non proprio facile e la colpa, diciamo, potrebbe essere dei suoi attuali conduttori. Ma non solo, e non necessariamente.

Striscia la Notizia, soprattutto negli ultimi anni, ha voluto puntare su un approccio piuttosto dinamico. Se a lungo tempo a farla da padrone sono stati Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in tempi non sospetti le cose sono parecchio cambiate. Anno dopo anno, e a volte anche mese dopo mese, abbiamo visto seduti al tavolo dei conduttore personaggi e coppie diversi, a cui i telespettatori hanno dovuto a modo loro abituarsi.

Come sta andando, dunque, con i suoi nuovi volti? La risposta a questa domanda ce la danno i numeri, che non sono propriamente positivi. La media di ascoltatori di Striscia nella delicata fascia pre-serale, negli ultimi giorni, si è attestata intorno ai 3,6 milioni di telespettatori (come accaduto lo scorso 26 ottobre). Numeri, questi, ben distanti dai risultati eccelsi dei bei vecchi tempi, quando il programma satirico riusciva a superare i 5/6 milioni di telespettatori con uno share stellare oltre il 28%.

Ma i tempi stanno cambiando, così come i gusti e l’età del pubblico del programma. Una trasmissione che, fra l’altro, non beneficia più ormai da tempo di orari del tutto “normali”. Di norma, Striscia la Notizia termina non prima delle 21:35, facendo così slittare, fra le altre cose, i programmi successivi come il già infinito Grande Fratello VIP.

Che la colpa dei bassi ascolti di questa edizione, dunque, sia da attribuire ai due attuali padroni di casa Vanessa Incontrada e Alessandro Siani? Per ora è probabilmente troppo presto per dirlo. Di certo ci troviamo di fronte ad una coppia non molto ben assortita: da un lato un personaggio che si è battuto per l’uguaglianza e la solidarietà femminile, dall’altro il classico comico senza troppi peli sulla lingua.

Quel che è certo, al di là dei dati, è che Striscia sta puntando al cambiamento dei conduttori proprio per tastare il terreno e capire, fredde cifre alla mano, qual è la miglior strategia da percorrere. A breve in trasmissione arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, a cui Antonio Ricci affiderà il compito di riportare in auge il programma.

Le prospettive, in ogni caso, non paiono particolarmente rosee. Dall’altro lato c’è infatti la concorrenza piuttosto spietata da parte di un volto amatissimo dal pubblico come Amadeus. I Soliti Ignoti, in questi ultimi giorni, è riuscito a vantare anche 5 milioni (e oltre) di telespettatori collegati da casa. Perlomeno sulla carta, non sembra che i nomi in arrivo a Canale 5 possano realmente cambiare le carte in tavola. Ci vorrebbe, altroché, una bella rivoluzione di un format ormai ritrito. Già solo il fatto che ascoltiamo da decenni le stesse risate registrate potrebbe essere un ottimo motivo per far cambiare canale a chi non ne può più.