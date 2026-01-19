Striscia la Notizia, Chiara Squaglia fuori dopo 10 anni: motivi e nuovo progetto (il calendario)

Tra tre giorni, ossia il 22 gennaio 2026, Striscia la Notizia tornerà in onda su Canale 5, nella veste insolita della prima serata, dopo essere spodestata in access prime time da La ruota della fortuna, il quiz show “macina ascolti” di Gerry Scotti. Il Tg satirico di Antonio Ricci comincerà con cinque appuntamenti, venendo trasmesso una volta a settimana. Poi, in base ai dati Auditel si vedrà se prolungare il progetto o se tagliarlo. Inevitabilmente, il programma, visto lo spazio più ridotto rispetto agli anni scorsi, ha dovuto ridimensionare il proprio organico professionale. Dopo 10 anni, non farà più parte della squadra di Striscia l’inviata Chiara Squaglia. Pare che la giornalista abbia già trovato il piano b, confezionando un calendario sexy per il 2026. Un prodotto che la stessa Squaglia sta promuovendo sui social.

Chiara Squaglia fuori da Striscia la Notizia

A riferire che l’inviata non sarà più un volto del Tg satirico è Dagospia. Anche un’altra storica figura dello show non ci sarà. Stiamo parlando di Vittorio Brumotti, che si dedicherà ad altri progetti televisivi. Per quel che riguarda Squaglia, nata a Lucca e laureata con lode in Architettura, il suo viaggio a Striscia è durato esattamente 10 anni. Iniziato nel 2015, si è concluso nel 2025.

Nel decennio in cui ha collaborato con Ricci, ha confezionato svariati reportage, tra corrispondenze e servizi che hanno toccato tutti i colori della cronaca e dello spettacolo. In particolare, si è concentrata su inchieste connesse al suo territorio, parlando di disagi e malfunzionamenti. Si è ad esempio impegnata a denunciare falle nei sistemi di sicurezza e nella mobilità cittadina. Particolarmente severa si è dimostrata con i furbetti della ZTL.

Striscia torna in onda con Greggio e Iacchetti

Al timone delle puntate in prima serata ci saranno gli storici conduttori del Tg satirico, vale a dire Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Striscia, negli ultimi anni, ha alternato lungo le stagioni diverse coppie di presentatori. Con il ridimensionamento attuato nella stagione in corso, sono saltati anche gli avvicendamenti dietro al bancone. Come accennato, per capire se il programma avrà un futuro o meno si dovranno attendere i dati di ascolto delle puntate in prima serata.