Striscia la notizia: aggrediti a Brescia Vittorio Brumotti e la sua troupe

Il biker, ex fidanzato di Giorgia Palmas, ha dovuto subire calci, sputi, pugni e minacce mentre realizzava un servizio per il tg satirico di Mediaset

Nuova aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, famoso inviato di Striscia la notizia. Sabato 20 febbraio 2021 il biker e la sua troupe sono stati aggrediti a Brescia, in via Rizzo. Brumotti e due operatori stavano realizzando un servizio sullo spaccio della droga. I tre sono stati aggrediti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi durante le riprese.

Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone della troupe, due telecamere e la bici di Vittorio Brumotti. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci era andato a Brescia in seguito alle tante segnalazioni di cittadini esasperati perché in quella zona, frequentata da tante famiglie e bambini, gli spacciatori fanno ormai da tempo i loro traffici indisturbati, alla luce del sole.

L’aggressione è stata tempestivamente fermata dalle Forze dell’Ordine, che sono intervenute sul posto e hanno portato in caserma gli assalitori per ulteriori accertamenti. Sull’accaduto Vittorio Brumotti ha dichiarato in una nota stampa:

“È l’aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga”

Il servizio completo di Vittorio Brumotti, corredo anche dalla terribile aggressione, sarà trasmesso a Striscia la notizia – in questo periodo condotta dalla coppia di amici e colleghi Ezio Greggio e Enzo Iacchetti – la prossima settimana.

Da quando ha iniziato la sua battaglia contro gli spacciatori d’Italia Vittorio Brumotti è finito spesso al centro di risse e minacce. Una situazione delicata che però non ha mai fermato il 40enne, più che mai orgoglioso del suo lavoro.

Vittorio Brumotti è fidanzato con Annachiara Zoppas

Nonostante le numerose aggressioni, Vittorio Brumotti continua a portare avanti la sua battaglia a Striscia la notizia. A supportarlo nel suo lavoro anche Annachiara Zoppas, la giovane ereditiera conosciuta dopo la fine della relazione durata cinque anni con Giorgia Palmas (oggi serena accanto all’ex nuotatore Filippo Magnini).

Vittorio Brumotti ha rivelato che Annachiara è una persona speciale perché a differenza di altre sue ex fidanzate non ha mai provato a cambiarlo. Anzi, lo sostiene tantissimo nel privato e sul lavoro. Al momento i due convivono ma presto potrebbero pensare a progetti più importanti, come il matrimonio e un figlio.