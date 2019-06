Brumotti convive con Annachiara: frecciatina a Giorgia Palmas

Vittorio Brumotti e la nuova fidanzata Annachiara Zoppas convivono

Da un anno a questa parte Vittorio Brumotti ha ritrovato la serenità in amore grazie ad Annachiara Zoppas. Il conduttore di Paperissima Sprint e l’ereditiera formano una coppia complice e affiata e di recente hanno deciso di andare a convivere. Negli scorsi mesi si era parlato di un presunto matrimonio tra i due ma per il momento Brumotti e la fidanzata si accontentano di condividere lo stesso tetto. Sognando, ovviamente, un futuro insieme, fatto di famiglia e bambini. In un’intervista concessa a Nuovo Tv il biker ha pubblicamente ringraziato Annachiara per la sua presenza e per il fatto che, a differenza di altre ex fidanzate, non ha mai cercato di cambiarlo. Una chiara frecciatina alla sua ex storica Giorgia Palmas, oggi felicemente impegnata con Filippo Magnini?

Le parole di Vittorio Brumotti sulla fidanzata Annachiara

“La mia compagna, a differenza di alcune mie ex, è molto comprensiva e non mi farebbe mai cambiare vita”, ha confidato alla stampa Vittorio Brumotti. Non solo, a detta dell’inviato di Striscia la notizia, Annachiara Zoppas è molto riservata e dunque lontana dal mondo del gossip. Una situazione che sembra ben diversa dalla relazione con Giorgia Palmas, quando avere i paparazzi alle calcagna era quasi sempre all’ordine del giorno. “Di Annachiara mi ha colpito la sua riservatezza, non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla”, ha puntualizzato il 39enne.

Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas sognano di sposarsi

A proposito del presunto matrimonio con Annachiara, Vittorio Brumotti ha precisato: “Preferiamo tenere tutto segreto per tutelare la nostra storia. Comunque in futuro affronteremo questo argomento. Stiamo insieme da un anno e le cose verranno da sé. Per il momento conviviamo”.

Vittorio Brumotti fidanzata: chi è Annachiara Zoppas

Annachiara Zoppas è figlia di un ricco imprenditore delle acque minerali e di una modella cecoslovacca. Ha 28 anni (mentre Brumotti ne ha 38) e lavora come modella e web influencer.

Perché Brumotti e Giorgia Palmas si sono lasciati

Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas si sono lasciati nel 2017 dopo cinque anni insieme. Nessuno dei due ha mai voluto svelare i motivi che li hanno portati alla rottura definitiva.