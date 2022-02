Striscia la notizia, a Mattino 5 gaffe sul video dell’Ucraina: è polemica

Striscia la notizia rende nota la gaffe commessa stamattina da Mattino 5, sulla guerra scoppiata in Ucraina. Vladimir Putin con la Russia ha fatto la sua mossa, che ha scosso gli animi di tutti. Francesco Vecchi non poteva di certo non iniziare la puntata di oggi con le prime notizie sugli sviluppi nel Paese ucraino. Al tg satirico non sfugge nulla, grazie anche ai telespettatori più attenti che rilevano questo genere di scene. Ed ecco che stasera ha parlato di una gaffe, che a molti non fa poi così ridere, visti i recenti e tristi sviluppi.

Mattino 5, trattando il tema delicato della guerra tra Russia e Ucraina, ha mandato in onda una serie di immagini, come resoconto dei bombardamenti. Il problema è che questa clip non corrisponde a ciò che è accaduto nelle ultime, bensì a una tragedia avvenuta nel 2015 in Cina. Per errore, Francesco Vecchi ha trasmesso un video che riprende l’esplosione che devastò la città portuale di Tianjin, circa sette anni fa. Pare che il filmato abbia iniziato poi a girare anche sul web, come fosse uno dei bombardamenti sul suolo ucraino.

Striscia la notizia, che in questi giorni gode della presenza di Silvia Toffanin dietro al famoso bancone, fa notare la gaffe e mette a confronto il filmato dell’esplosione di Tianjin con quello mandato in onda questa mattina da Mattino 5. E le immagini sono identiche, comprese le voci. Dunque, al pubblico appare chiaro il fatto che ci sia stato un errore evidente. Ma le polemiche non arrivano solo per il programma di Vecchi.

Infatti, finisce nel mirino di qualche telespettatore anche il servizio del tg satirico. Il fatto che ci sia stata ironia su un tema così delicato non è stato per nulla apprezzato. Certo, la redazione di Mattino 5 avrebbe potuto fare attenzione. Nonostante ciò, per molti non è considerato un errore su cui ridere. Si trattano di immagini forti che riguardano una terribile esplosione, che causò nel 2015 morti e feriti.

Non solo, c’è anche di mezzo ciò che sta accadendo oggi in Ucraina. Qualcuno perde la pazienza sui social e si lascia andare a qualche commento, rivolgendosi soprattutto a chi ha riso dopo aver assistito al servizio di Striscia la notizia sulla gaffe di Mattino 5 commessa stamattina.

“Io non ci trovo un ca..o da ridere sul video sbagliato mandato in onda stamattina a Mattino 5, soprattutto in questo momento. Avete perso una buona possibilità di stare zitti, che ogni tanto non guasta”

Questo è il commento di qualche telespettatore, di fronte alle opinioni divertite e ironiche da parte di alcuni utenti sui social network. Chissà, magari lo stesso Vecchi darà una spiegazione della gaffe, nel corso della puntata di domani, o magari lascerà perdere la questione.