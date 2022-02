Silvia Toffanin a Striscia la Notizia divide: le critiche più feroci del Web

Silvia Toffanin ha condotto la sua prima puntata di Striscia la Notizia: come sarà andata? Di sicuro c’era un po’ di emozione e la consapevolezza di avere gli occhi puntati addosso avrà fatto la sua parte. Silvia sapeva bene che spostandosi per la prima volta dallo studio di Verissimo sarebbe stata sotto i riflettori stasera, ma non è andata così male. Certo, ci vorrà qualche puntata in più per entrare in pieno spirito Striscia, che non è uno spirito comune agli altri programmi. Eppure la promozione per il momento sembra averle fatto bene: non potrà che trarre benefici da questa esperienza.

Striscia la Notizia le servirà per crescere, fuori dalla comfort zone ovvio, e di avvicinarsi magari alla conduzione della prima serata. La prima puntata è andata, Silvia non è rimasta in disparte ed è stata al gioco. Certo non ha la personalità di Michelle Hunziker o di altre conduttrici che l’hanno preceduta, ma non è sembrata così tanto fuori luogo. Eppure su Twitter c’è chi non ha apprezzato. In realtà Silvia Toffanin a Striscia la Notizia ha diviso il Web: c’è chi ha gradito e chi invece si è scagliato duramente contro questa scelta Mediaset.

Tanti hanno scritto solo complimenti per Silvia elogiando per esempio il suo garbo, così come c’è stato chi ha riconosciuto che avrà bisogno di rodare in questo nuovo programma. In un tweet si legge: “Questa donna ha una bellezza televisiva più unica che rara. Grande Silvietta! Osa, tu che puoi permettertelo”. Qualcuno ha deciso di sintonizzarsi sul tg satirico solo per vederla all’opera dietro al bancone: “Mi piace. La trovo centrata e a suo agio”. E ancora chi è rimasto colpito dalla sua dolcezza e dalla sua semplicità. Questo un altro commento: “Lei faticherà visto che non ha mai condotto dei serali, ma finalmente esce dalla comfort-zone”. Insomma, ci sono tanti commenti positivi sulla conduttrice che affiancherà Ezio Greggio da stasera.

Brava Silvia come poche e che garbo #Striscialanotizia — angela ieva (@angydavide) February 21, 2022

Dall’altro lato, però, ci sono coloro che invece hanno riservato critiche mica da niente alla conduttrice. Si va da un semplice tweet in cui si evidenzia una “Toffanin troppo impacciata” e chi concorda invitandola a tirare fuori più personalità. C’è stato persino chi ha notato un dettaglio: “Silvia gesticola troppo col ditino”. Non sono mancate le classiche insinuazioni su una possibile raccomandazione: “Se avessi fatto un provino per presentare Striscia come sta facendo la Silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel cu… Io figlia e compagna di nessuno”.

Per un utente “non tutti possono condurre Striscia la Notizia” e di conseguenza Silvia non sarebbe adatta. E ancora: “La Toffanin non c’entra assolutamente niente… Per questo tipo di programma ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro”. Secondo un altro utente Silvia Toffanin fuori Verissimo sarebbe inadatta: “Niente da fare, al di fuori di Verissimo non sa andare. Sempre poco a suo agio e con atteggiamenti che non sono suoi ma caricati”. Per concludere, un tweet simpatico su Silvia Toffanin a Striscia la Notizia: “Che caciara farebbero la Blasi e la Toffanin dietro il bancone di Striscia ci pensate?”. Che abbiano sbagliato il suo compagno di bancone?

Niente da fare, la toffanin al di fuori di #verissimo non sa andare. Sempre poco a suo agio e con atteggiamenti che non sono suoi ma caricati. #striscialanotizia — Davide (@Iamdavide1) February 21, 2022

#silvietta tira fuori un po di personalità ti prego #striscialanotizia — larennachic (@larennachic) February 21, 2022

Seppur ancora debba (giustamente) rodare, questa donna ha una bellezza televisiva più unica che rara.

Grande Silvietta! Osa, tu che puoi permettertelo!#StrisciaLaNotizia #Verissimo — Saimon194 (@Saimon194) February 21, 2022

se avessi fatto un provino per presentare #striscialanotizia come sta facendo la #silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel cu… io figlia e compagna di nessuno — larennachic (@larennachic) February 21, 2022