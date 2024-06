Striscia consiglia il libro della Lucarelli: sfottò epico alla Hunziker

Ieri, martedì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Striscia La Notizia. Con la conduzione di Michelle Hunziker e Gerry Scotti, il tg satirico sta per chiudere un’altra stagione prima di dare spazio a Paperissima Sprint il prossimo lunedì, 10 giugno. A fine puntata, dopo i diversi servizi, è poi arrivato il momento “messaggio promozionale letterario”, dove i conduttori hanno consigliato ai telespettatori alcuni libri da leggere. Al che, il pubblico è rimasto di stucco quando ha visto Gerry Scotti fare pubblicità a “Il Vaso di Pandoro”, il libro scritto da Selvaggia Lucarelli, dove viene ricostruita l’ascesa e la caduta dei Ferragnez.

“Il Vaso di Pandoro” sta avendo un successo straordinario, rimanendo da settimane ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Dunque, cosa c’è di strano nella decisione di Striscia la Notizia di promuoverlo? Ebbene, è inevitabile non pensare ad un’altra inchiesta della Lucarelli, fatta proprio sulla conduttrice del TG satirico, ovvero Michelle Hunziker. Tutto è iniziato nel 2018, quando la Lucarelli ha iniziato ad indagare su “Doppia Difesa“, il centro anti violenza fondato dalla Hunziker e l’avvocatessa Giulia Bongiorno. La giornalista la definì una “fondazione fantasma“, sostenendo che si trattasse più di uno spot che non forniva reale assistenza alle donne vittime di violenza.

Successivamente, la conduttrice e l’avvocatessa querelarono la Lucarelli, parlando di azioni mosse da odio e falsità. Peccato che, alla fine, gli inquirenti hanno archiviato la denuncia, sostenendo che la fondazione risulterebbe “scarsamente operativa” e dando effettivamente ragione alla giornalista. In un’intervista a Verissimo di pochi mesi fa, la Hunziker era tornata sull’argomento, invitando indirettamente Selvaggia a stare attenta a buttare fango su persone che lavorano onestamente.

Insomma, tra le due non scorre certo buon sangue. Per questo, mentre Gerry Scotti promuoveva il libro della Lucarelli, in tanti sono riusciti solamente a far caso alla reazione di Michelle Hunziker. La stessa Selvaggia ha scherzato sulla cosa, pubblicando una serie di meme nelle sue storie Instagram. Prima, la giornalista ha ringraziato Striscia la Notizia per questo “regalo“. Dopodiché, ha pubblicato l’espressione ‘stizzita‘ della Hunziker mentre Gerry Scotti teneva in mano il libro, aggiungendo una musica ironica. E ancora, ha postato un altro video con scritto “Michelle, ti è piaciuto il libro di Selv…” sotto la scena del film Fahrenheit 451, dove la protagonista dà fuoco ai libri.