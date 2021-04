Striscia, Brumotti aggredito. Chef Rubio: “Te ne hanno date poche”

Ennesima aggressione per Vittorio Brumotti durante la realizzazione di un servizio per il tg satirico di Antonio Ricci. L’inviato di Striscia la Notizia è stato malmenato, insieme alla sua troupe, al quartiere Quarticciolo di Roma. Quest’ultimo non è neanche un quartiere, ma può essere definita una borgata popolare che ricade all’interno del Raccordo Anulare. Una zona molto complicata, una delle tante piazze dello spaccio della Capitale. Da anni Brumotti denuncia situazioni al limite del sostenibile in tutta Italia, di spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in quelle zone in cui sembra che ci sia completa assenza dello Stato e delle istituzioni. Quello che ha fatto è aver documentato ciò che accade tra i palazzi popolari di quell’area romana.

Mentre effettuava il girato, è stato aggredito e minacciato da alcuni residenti della zona. Immediata è stata la chiamata per fare intervenire le forze dell’ordine, che si sono precitate subito per salvare l’inviato e i suoi collaboratori, mettendo fine al pestaggio. Insieme a lui c’erano il giornalista Vincenzo Rubano e il cameraman. Durante le botte, qualcuno a distanza ha ripreso tutto e l’ha postato sui social dove si possono leggere numerosi commenti violenti contro Vittorio e i carabinieri. Tra chi ha insultato e minacciato Brumotti di Striscia la Notizia c’è anche Chef Rubio. Quest’ultimo ha difeso gli aggressori:

“Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”

Secondo il suo sfogo, nessuno sa nulla del ‘core’ immenso del Quarticciolo, i giornalisti da strapazzo si dovrebbero vergognare per la propaganda infame che riservano a chi è abbandonato dallo Stato e resiste, nonostante tutto, con umanità e dignità. Le sue dichiarazioni, come spesso accade, stanno facendo indignare e raccogliendo non poche critiche. La notizia dell’aggressione di Vittorio Brumotti ha fatto presto il giro dei social. Molti sono i messaggi di solidarietà nei suoi confronti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e sono a cacca dei responsabili. Per l’inviato si tratta dell’ennesima aggressione. Intanto su Instagram Vittorio sta continuando a pubblicare le minacce ricevute nelle ultime ore.

Il servizio sicuramente sarà trasmesso nei prossimi giorni e annunciato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.