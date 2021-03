Striscia la Notizia, Brumotti aggredito: scattano arresti e denunce

È stato di nuovo aggredito Vittorio Brumotti. L’inviato del tg satirico Striscia la Notizia e la sua troupe si trovavano a Firenze nella giornata di ieri. L’obiettivo era quello di realizzare un servizio antidroga nel parco delle Cascine, considerata una delle piazze dello spaccio cittadino. Poco dopo le 18, Brumotti aveva terminato il servizio e stava parlando con alcuni agenti della Polizia quando un cittadino straniero si è scagliato con insulti piuttosto pesanti, per poi reagire quando il corpo militare sono interventi per identificarlo. Nel frattempo sono giunti altri cittadini stranieri che li hanno accerchiati con aria piuttosto minacciosa. A quel punto sono stati chiamati i rinforzi comparsi nel giro di pochi minuti.

Come riporta l’AdnKronos sono scattati arresti e denunce. In particolare, un ragazzo ventunenne originario della Guinea è stato arrestato. Secondo indiscrezioni non avrebbe partecipato all’aggressione, ma avrebbe urinato davanti ai poliziotti e poi li avrebbe feriti in modo lieve. Le accuse per lui sono quelle di lesioni a pubblico ufficiale, resistenza e danneggiamento di una voltante. Un altro uomo, invece, è stato denunciato per minacce di scagliare una pietra contro la troupe del programma di Antonio Ricci.

Le aggressioni a Vittorio Brumotti sembrano essere all’ordine del giorno. Appena qualche settimana fa a Brescia ha subito calci, pugni e sputi durante le riprese di un servizio. Gli aggressori hanno danneggiato anche il furgone, due telecamere e la bici. In alcune occasioni ha subito aggressioni da parte di organizzazioni criminali, come quando è stato minacciato con spari di pistola e il lancio di un mattone durante un servizio sullo spaccio di droga a Roma.

Striscia la Notizia ascolti: netto calo contro PrimaFestival e Sanremo Start

Nella serata di martedì 2 marzo 2021 Striscia la Notizia ha registrato un netto calo. La trasmissione è stata seguita da 3.470.000 telespettatori con uno share dell’11.65%. Calo naturale durante la settimana sanremese. Il diretto competitor PrimaFestival ha ottenuto 7.841.000 spettatori con il 27.81%. La sfida con Sanremo Start, il primo segmento in cui si sono sfidati i primi quattro Giovani delle Nuove Proposte del Festival 2021 ha conquistato 11.592.000 spettatori e 38.73% di share.