Striscia, Angelica Montini fugge dal Tapiro: Staffelli non molla

Questa sera, mercoledì 5 febbraio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia. Il noto inviato Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d’oro alla donna con la quale Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni: Angelica Montini! Ebbene sì, dopo varie consegne agli ormai ex Ferragnez, questa volta sarà il turno della giovane ragazza, anche se a giudicare dall’anteprima del servizio non deve averla proprio presa bene. La consegna, infatti, sembra essere stata piuttosto “movimentata”. Angelica esordisce con un: “No…” e subito volta le spalle a Staffelli e al cameraman, ma entrambi continuano a seguirla, sperando di ottenere un feedback.

Angelica Montini e il suo primo tapiro: lei fugge, Staffelli la insegue

È lei adesso la ragazza più chiacchierata del momento ed è lei alla quale il noto format di Mediaset si è rivolta. C’è sempre una prima volta per il tapiro d’oro e ora tocca a lei, Angelica, la presunta amante di Fedez nella “celebre era dei Ferragnez”. Come vuole la tradizione di Striscia, è Valerio Staffelli l’addetto ai tapiri e anche in questo caso ce la mette tutta per portare a termine la missione.

Tuttavia, Montini non sembra essere particolarmente entusiasta nel vedere l’inviato con in mano il tapiro d’oro e cerca subito di fuggire dalle telecamere, lasciando trasparire un certo senso di disagio e di fastidio. Staffelli non demorde, tant’è che mette il dito nella piaga e le dice:

Angelica buongiorno le abbiamo portato il tapiro d’oro perché abbiamo capito che la canzone Fedez non l’aveva data alla Ferragni, ma l’aveva data a lei […]

L’anteprima del video non ci mostra se la consegna sia andata a buon fine, ma il mood di Angelica non promette troppo bene. In fondo, ora su di lei è piombata l’etichetta dell’amante, e non sempre è facile da gestire. Specie se si tratta di personalità così esposte: come andrà a finire?

A quale canzone si riferisce Staffelli quando consegna il tapiro?

Angelica Montini, la donna che l’ex paparazzo Corona ha dipinto come “il vero amore di Fedez“, pare essere anche il centro di una canzone del rapper…o forse più di una. Tra le più papabili c’è Sapore, tornata a essere virale persino su TikTok a causa di questo inaspettato aggiornamento. “Poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. Poi ci siamo baciati nei posti più tristi, ho ancora addosso il tuo sapore. Mi lasci sempre un buon sapore”. Lette oggi, queste frasi hanno effettivamente un altro sentiment, e sembrano parlare di tutto, fuorché di Chiara.

A stasera con il tapiro d’oro ad Angelica Montini!