Fedez, doppia vita con Angelica: Ferragni reagisce, “ignara di tutto”

Chiara Ferragni reagisce alla “doppia vita” dell’ex marito, Fedez. Nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha svelato tutta la verità dietro il matrimonio più famoso d’Italia. Durante l’ultima puntata del suo format ‘Falsissimo’, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che, nei sette anni di relazione con Chiara, il rapper sarebbe stato segretamente innamorato di un’altra donna, con cui avrebbe avuto una relazione tormentata fatta di continui tira e molla.

La donna in questione sarebbe Angelica Montini, descritta come una ragazza dell’alta società milanese. Secondo Corona, Fedez avrebbe persino chiamato Angelica poco prima del matrimonio con la Ferragni, confessandole il suo amore e dichiarandosi pronto a lasciare tutto per lei. Una volta terminata la relazione con Chiara, i due si sarebbero rimessi insieme dopo un lungo periodo. Tuttavia, poco prima che il cantante salisse sul palco di Sarà Sanremo per presentare il suo brano in gara al Festival, la ragazza gli avrebbe confessato di non provare più gli stessi sentimenti per lui.

Dopo quella telefonata, Fabrizio ha raccontato che, in preda alla disperazione, Fedez lo avrebbe contattato confessandogli di aver ingerito una boccetta di Minias, un potente sedativo. Fortunatamente, grazie a una telefonata alla madre, la tragedia è stata evitata. Dunque, questo episodio spiegherebbe il motivo per cui il cantante si è presentato sul palco accanto a Carlo Conti in uno stato che aveva destato una grande preoccupazione. A riprova di ciò che ha raccontato, Corona ha condiviso screenshot di chat tra i due, registrazioni di telefonate con Angelica e persino una chiamata a tre tra lui, Fedez e la ragazza.

Chiara Ferragni reagisce al tradimento di Fedez: commento lapidario

Ma, in tutto ciò, come ha reagito Chiara Ferragni? Poco fa, l’influencer ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui annuncia di essere impegnata nel “fitting” di alcuni abiti per partecipare ai Premios Goya, ovvero gli ‘Oscar spagnoli’. Nei commenti, una fan ha scritto: “Ma perché lei è quella tradita ed è anche quella accusata di aver finto la famiglia perfetta? Ma che ne sapeva lei di tutto questo?”.

La reazione di Chiara non è tardata ad arrivare, rispondendo con un cuore al messaggio dell’utente e confermando di essere stata sempre ignara della doppia vita del marito. Poco dopo, però, pare abbia eliminato il commento, probabilmente per non alimentare ulteriormente lo scandalo.

In effetti, la versione della Ferragni è stata confermata anche da Corona. Sempre stando a quanto riportato dall’ex re dei paparazzi, l’influencer avrebbe scoperto tutto solamente lo scorso dicembre, dopo la drammatica serata a Sanremo. Fedez, ancora con la flebo e in stato confusionale, avrebbe ricevuto una telefonata dall’ex moglie per parlare dei figli. Ma, credendo di essere al telefono con Corona, avrebbe involontariamente confessato tutta la verità sulla sua ‘vita parallela’ alla madre dei suoi bambini. “Tu sei uno st*onzo di m*rda”, è stato il messaggio lapidario di Chiara dopo quella telefonata.