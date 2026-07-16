Strigliata a Filippo Bisciglia, Raffaella Mennoia lo richiama pubblicamente: cosa è successo

Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha ‘sgridato’ Filippo Bisciglia per un dettaglio relativo al suo modo di condurre l’edizione in corso di Temptation Island. L’autrice televisiva, intervistata dal quotidiano torinese La Stampa, ha inoltre dichiarato che se la produzione del reality show di Canale 5 fosse stata al corrente dei video intimi di Sara e Gabriele, fatto che ha sollevato un polverone a livello mediatico, la coppia sarebbe stata scartata ai provini. E ancora, ha fatto un chiarimento sul triangolo che vede protagonisti la single Sara e i fidanzati Rosario e Alessandra. A registrazioni ormai ultimate, si è scoperto che la tentatrice già conosceva sia lei sia lui. Un caso che non è contemplato nel regolamento della trasmissione che ha come norma l’arruolamento di persone che non hanno avuto contatti pregressi.

Temptation Island: Raffaella Mennoia e la strigliata a Filippo Bisciglia

Bisciglia, rispetto alle precedenti edizioni, si sta sbilanciando di più con le persone in gioco. Un dettaglio notato da tanti telespettatori affezionati a Temptation Island. Mennoia, senza troppo girarci attorno, ha dichiarato di non vedere di buon occhio tale novità, sebbene abbia sottolineato che il conduttore non ha mai fatto alcun intervento che abbia spostato gli equilibri delle dinamiche tra coppie e single.

“È stata una sua iniziativa. Personalmente preferirei che ci si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizioni, ma Filippo non ha comunque detto nulla che potesse spostare gli equilibri”, ha commentato l’autrice che ha poi colto anche l’occasione di esprimersi sulla versione “vip” del reality, progetto proposto qualche anno fa e archiviato definitivamente. “Personalmente ho sempre preferito le storie dei non famosi: le trovo più genuine”, ha tagliato corto sul tema Mennoia. Tradotto: molto probabilmente non si vedrà più Temptation Island Vip.

Il commento sul caso di Gabriele e Sara

Per quanto riguarda la delicata vicenda dei video intimi di Gabriele e Sara, Mennoia ha ammesso che se la redazione avesse saputo dell’esistenza di quel filmato prima dei provini, la coppia sarebbe stata scartata. “Ma non per chissà quale ragione: quel video è una bravata di due giovani ragazzi, che hanno fatto una stupidaggine. Li avremmo esclusi solo per tutelarli: da questa polemica ci hanno rimesso solo loro e mi spiace”, ha chiosato.

La conoscenza pregressa tra Rosario, Alessandra e Giada: “Qualcosa sfugge”

Infine l’autrice ha risposto alla polemica inerente alla conoscenza pregressa di Giada, Rosario e Alessandra: “Siamo caduti dal pero. I provini delle coppie si svolgono in parallelo con quelli dei single, ma i diretti interessati non conoscono mai l’identità degli altri. Noi autori cerchiamo di fare una serie di verifiche incrociate, ma qualcosa può sfuggire”.