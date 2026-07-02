Alessandra e Rosario dopo Temptation Island, la rivelazione della madre di lui cambia tutto: spoiler

Come finirà il percorso di Alessandra Ciociola e Rosario Monetti a Temptation Island? La coppia, durante la seconda puntata del reality show trasmesso da Canale 5, è apparsa in forte difficoltà. Lei ha scoperto un tradimento di lui precedente alla partecipazione al programma. L’uomo avrebbe avuto una frequentazione clandestina con una ragazza di nome Giada che, udite udite, era amica della stessa Alessandra ed è tra le single che stuzzicano i fidanzati nell’edizione in corso. In altre parole, Alessandra, Rosario e Giada già si conoscevano prima di incontrarsi nello show. Quando tale dinamica è emersa, Filippo Bisciglia si è affrettato a dire che la produzione non sapeva nulla di questo intreccio nato fuori dalle dinamiche televisive. Alla luce di tutto ciò, Alessandra, quando ha saputo che il compagno ha di nuovo fatto il farfallone (in precedenza ha spiegato che era già stata tradita), è scoppiata in un pianto isterico.

Temptation Island, Alessandra e Rosario: l’indiscrezione sugli sviluppi della love story

Dalle immagini viste finora, tutto spinge a credere che la love story non avrà un lieto fine. E invece sembra che i due usciranno assieme dal programma. Questo almeno è ciò che sostiene la blogger Daria Restaino che, tra le storie del suo profilo Instagram seguito da oltre 21mila follower, ha affermato di aver saputo da una fonte attendibile che la madre di Rosario ha rivelato privatamente che il figlio e Alessandra non si sono lasciati. In particolare, questa fonte ha raccontato di avere una parente che conosce la mamma di Monetti. E quest’ultima avrebbe confessato che non ci sarebbe stata alcuna rottura. “Posso darti conferma”, ha concluso la gola profonda consultata dalla blogger Restaino.

Se così fosse, vorrebbe dire che la convinzione mostrata da Ciociola di mettere fine alla relazione con Rosario si sarebbe sgretolata al falò di confronto. Sempre ammesso e non concesso che lo strappo non si sia verificato, vorrebbe dire che Monetti in qualche modo avrebbe convinto la ragazza a proseguire la storia d’amore che dura da quasi 3 anni.

Lo sfogo di Alessandra contro il fidanzato: “Sei un maiale”

Come accennato, nel corso della seconda puntata di Temptation, Alessandra ha avuto una pesante crisi e, scoperto il tradimento del fidanzato con Giada, è esplosa nel Pinnettu “Mi aveva già tradito, adesso anche questo… Sei un maiale, sei un maiale! Fai proprio schifo, sei una persona inutile”, ha tuonato Ciociola nel vedere i video in cui Rosario, pensando di non essere ripreso, ha svelato la sua frequentazione con la single Giada.