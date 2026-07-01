Psicodramma a Temptation Island, Alessandra tradita da Rosario con una sua amica: “Maiale e inutile”

Colpo di scena a Temptation Island nella vicenda che vede protagonisti Alessandra Ciociola e Rosario Monetti. L’uomo sembra aver confidato un tradimento non appena ha messo piede nel villaggio, pensando di non essere ancora registrato. La sua compagna, quando ha udito le sue dichiarazioni, ha avuto un’intensa crisi di pianto. Uno psicodramma tra rabbia e delusione che l’ha mandata in tilt. Le altre fidanzate si sono strette intorno a lei, manifestandole solidarietà.

Temptarion Island: Alessandra irata con Rosario

Ad Alessandra, nel Pinnettu, è stata mostrata una clip di quando i fidanzati hanno dovuto scegliere una delle tentatrici prima dell’inizio del loro ‘viaggio nei sentimenti’. In questo frangente, Rosario, credendo che sulla spiaggia non fosse intercettato dalle telecamere dello show, ha sussurrato a un altro fidanzato che tra le single c’era una donna, Giada, con cui si è frequentato a Milano, prima del suo “trasferimento” per motivi lavorativi a Napoli. Ed è stato il dettaglio del “trasferimento” che ha incastrato l’uomo. Alessandra infatti ha fatto uno più uno ed ha subito capito che la frequentazione sarebbe avvenuta quando la loro love story era già cominciata.

“Mi aveva già tradito, adesso anche questo… Sei un maiale, sei un maiale!”, ha tuonato Alessandra nel vedere i filmati del fidanzato nel Pinnettu. Poi le lacrime dolorose. “Fai proprio schifo, sei una persona inutile”, ha aggiunto dopo aver ripreso fiato. Tra l’altro il padrone di casa Filippo Bisciglia le ha poi fatto visionare altri video, dove si è visto Rosario flirtare con Giada.

Alessandra: “Giada era una mia amica”

“Mi ha delusa, mi è di nuovo crollato il mondo addosso – ha poi confidato Alessandra a colloquio con Bisciglia -. Dopo il primo tradimento pensavo che avesse capito lo sbaglio. Speravo mi desse una famiglia, magari un figlio, insomma, un futuro. E invece ora scopro che mi ha tradito ancora prima di trasferirsi a Napoli. Io cerco una persona che mi dia dolcezza. Ho trascurato troppo la mia famiglia in questo anno per lui. Il problema è che mi sono innamorata della persona sbagliata. Tra l’altro Giada era una mia amica, anche io la conosco”.

Filippo Bisciglia, a proposito del fatto che Rosario, Alessandra e Giada già si conoscevano, ha precisato che la produzione di Temptation Island non era al corrente di questa situazione. La ragazza ha infine chiesto il falò di confronto anticipato. Rosario lo ha rifiutato: “Non ha senso farlo ora, non ho fatto niente di male”.