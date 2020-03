Stranger Things: Eleven (Undici) e Mike insieme anche nella realtà? Noah Schnapp crea scompiglio tra gli attori

In attesa di riprendere le riprese della quarta stagione di Stranger Things – momentaneamente sospese a causa del Coronavirus – Noah Schnapp si è divertito a creare scompiglio tra colleghi, fan e soprattutto appassionati di gossip. Il 15enne che interpreta fin dalla prima stagione il ruolo di Will Byers ha parlato sui social network di una ipotetica relazione tra due colleghi del set: Millie Bobby Brown (Eleven o Undici, che dir si voglia) e Finn Wolfhard (Mike). Un gesto che ha stupito tutti visto che di una presunta liaison tra i due nella vita reale non si è mai parlato…. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo di preciso.

Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard stanno insieme come i loro personaggi Eleven e Mike?

Noah Schnapp ha replicato ad un post social che recitava: “Tagga due persone che vogliono stare insieme per rendere le cose imbarazzanti”. Il giovane attore, forse senza pensarci troppo, ha prontamente menzionato i colleghi Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard. Perché proprio loro? C’è stato del tenero in passato o uno dei due è cotto dell’altro e Noah ne è a conoscenza? Al momento i diretti interessati non hanno replicato ma la vicenda ha creato un certo scompiglio visto che Millie sta uscendo da tempo con un altro ragazzo. Il fortunato è Joseph Robinson, figlio del campione di rugby Jason. La Brown ha di recente postato una foto in compagnia dello sportivo, conosciuto alla Maldive durante un viaggio con amici.

Noah Schnapp, uno scherzo di cattivo gusto per la star di Stranger Things?

In realtà anche Finn è impegnato da tempo: è fidanzato con l’attrice Maika Monroe e qualche mese fa qualcuno ha addirittura parlato di matrimonio segreto nonostante la giovane età (lui compirà 18 anni il prossimo dicembre). Dunque solo uno scherzo di cattivo gusto da parte di Noah Schnapp o dietro c’è dell’altro mai emerso fino ad oggi? Del resto Millie e Finn lavorano a stretto contatto dal 2015 e per esigenze di copione devono girare parecchie scene romantiche…

Stranger Things 4: slitta la data di inizio per via del Coronavirus

In attesa di qualche chiarimento è certo lo slittamento di Stranger Things 4. Le nuove puntate dovevano uscire su Netflix a gennaio 2021 ma dato che le riprese sono state bloccate per il Covid-19 tutto è stato rimandato a data da destinarsi.