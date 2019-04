Stranger Things 3 Maya Thurman-Hawke, mamma Uma: “Preferivo un lavoro diverso”

Stranger Things 3: sta per arrivare l’attesissima stagione della serie originale Netflix. Tra le novità del cast: Maya Thurma-Hawke, figlia dell’attrice Uma Thurman

Arriverà il prossimo 4 luglio su Netflix l’attesissima terza stagione di Stranger Things, dopo l’uscita di teaser e trailer i fan non stanno più nella pelle e si chiedono cosa accadrà nei prossimi episodi. Sono tante le teorie che stanno interessando la storia, tra cui quella sulla morte di Sara, la figlia dello sceriffo Hopper. In questa terza stagione ne sapremo decisamente di più anche perché molti sono sicuri che la scomparsa della ragazza abbia a che fare con gli esperimenti del laboratorio di Hawkins. Altri, invece, credono che potremmo rivedere il ritorno di Eight (Numero 8). Ma tante sono le new entry nel cast: dopo Cary Elwes e Jake Busery, arriverà Maya Thurman-Hawke, figlia dell’attrice Uma, che interpreterà una ragazza alternativa e molto particolare che si chiama Robin.

Maya Thurman-Hawke: la mamma Uma dice la sua sulla carriera da attrice della figlia

Uma Thurman, volto di mille film di Quentin Tarantino, dice la sua circa il lavoro da attrice della figlia 20 enne Maya. Sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice di Kill Bill dichiara: “Rispetto a come ero io all’età sua, lei è molto più sicura di sé. Lavora tantissimo, è piena di idee, compone anche canzoni, è determinata e con la testa sulle spalle“. La Thurman non poteva non accettare le scelte della figlia sul lavoro dei suoi sogni: “Ho accettato che sarebbe successo. E da quel momento ho fatto tutto il possibile per starle vicino ed aiutarla. Ma avrei preferito che scegliesse una carriera meno stressante. Vogliamo tutti proteggere i nostri figli, no?“.

Maya Thurman-Hawke: dopo Stranger Things sbarca nel film di Tarantino

La carriera di Maya Thurman-Hawke sta piano piano decollando. La potremmo vede non solo a Stranger Things ma anche al cinema, in C’era Una Volta a…Hollywood di Tarantino. Il nuovo film del regista statunitense si anticipa già un successone. Il cast, che conta nomi importanti come quello di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, a cui aggiungiamo anche Margot Robbie, racconta una storia vera: quella del massacro di Cielo Drive in cui persero la vita la moglie incinta del regista Roman Polański e alcuni amici della coppia. Dietro la strage si cela la follia del criminale Charles Manson.