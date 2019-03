Stranger Things 3: rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione (VIDEO)

Stranger Things 3, Netflix pubblica il trailer della nuova stagione: le prime immagini in esclusiva per i fan

Il primo trailer della terza stagione di Stranger Things è stato pubblicato da Netflix. Dopo il teaser (che poco lasciava intendere), i fan hanno potuto – finalmente – avere un’anteprima del prossimo capitolo della serie. Le immagini parlano chiaro, i protagonisti principali sono stati tutti confermati e a questi, come annunciato, se ne sono aggiunti di nuovi. I ragazzi sono al completo ma, come si evince dal video, sembrano pronti a dire addio alla loro infanzia e a tuffarsi in pieno nella loro adolescenza. C’è ancora il terrificante Demogorgon e la tipica ambientazione anni ’80 ma, a giudicare dalle anticipazioni che è possibile estrapolare dal trailer, in Stranger Things 3 non mancheranno i colpi di scena neanche questa volta.

Stranger Things 3, rilasciato il trailer della terza stagione: il video pubblicato da Netflix

Il primo trailer di Stranger Things 3 non ha certo deluso le aspettative dei fan. Gli appassionati stanno contando i giorni che mancano al grande debutto ma, intanto, cercano di capire cosa aspettarsi. Per chi ancora non lo sapesse, la serie verrà pubblicata sulla piattaforma Netflix quest’estate, precisamente giovedì 4 luglio. Mancano ancora diversi mesi ma, nell’attesa, è possibile passare in rassegna tutte le scene del trailer pubblicato oggi, è ricco di spunti e solo un vero fan della serie è in grado di cogliere i significati di certe immagini. Il bacio tra Eleven e Mike, l’amicizia con Max, la conferma che qualcosa di strano sta succedendo a Will, questi sono solo alcuni esempi.

Stranger things 3: nel trailer spazio anche per i nuovi personaggi

Nel trailer pubblicato da Netflix spazio è stato dato anche ai nuovi personaggi di Stranger Things. Ai volti noti e conosciuti della serie, infatti, se ne sono aggiunti dei nuovi, come Cary Elwes e Jake Busey. A giudicare dalle immagini anche loro avranno un ruolo cruciale nella terza stagione. Questo nuovo capitolo sembra promettere bene e se la buona riuscita fosse proporzionale all’entusiasmo con cui i fan hanno accolto questo primo trailer, allora, potremmo dire già oggi con certezza che siamo di fronte ad un altro successo targato Netflix.