Story criptica di Francesca Brambilla. C’entrano Basciano e Sophie?

Francesca Brambilla, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Bona Sorte in Avanti un Altro, celebre game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nelle ultime ore ha sollevato un vero e proprio polverone sui social. L’ex Bona Sorte ha infatti pubblicato una story a dir poco criptica sul suo profilo Instagram, che in molti hanno interpretato come un messaggio riferito alla particolare situazione famigliare della sua amica Sophie Codegoni e il noto Dj Alessandro Basciano.

A quel punto, il web si è letteralmente scatenato e, anche se è arriva quasi subito la smentita da parte della diretta interessata, la maggior parte dei followers della Brambilla continua a credere che le sue parole fossero rivolte proprio a Basciano.

Il messaggio di Francesca Brambilla

“Ci sono tante situazioni nella vita che creano disagio e dispiacere, c’è chi si molla, chi divorzia ecc ecc. Ma volete mettere con il fare i figli con il/la partner sbagliata/o? E una condanna, è peggio di una richiesta di mantenimento di milioni (Per fortuna non sto parlando di me). Però davvero, fare dei figli per sbaglio con il partner sbagliato renderà per sempre la vita impossibile, soprattutto per una nuova futura vita per uno dei due. Attenzione quindi. Scegliete bene con chi fare i bambini che non sono dei bancomat e tanto meno dei pacchi”.

Queste le esatte parole scritte poche ore fa dall’ex Bona sorte di Avanti un Altro sul suo profilo Instagram. Va detto che, attualmente, la Brambilla si trova in vacanza proprio in compagnia di Sophie Codegoni, motivo per il quale è stato a dir poco automatico per i suoi followers pensare che le sue parole fossero proprio rivolte all’ex compagno di Sophie. È infatti probabile che le due abbiano parlato in questi giorni trascorsi insieme e che la riflessione della Brambilla sia stata scaturita proprio dai colloqui avuti con l’amica.

Proprio per questo motivo, nel giro di pochissimo tempo, le parole scritte dalla Brambilla sono diventate virali e hanno quindi fatto il giro del web. A quanto pare, la parte del discorso che ha più colpito i fans è stata quella relativa al considerare i bambini dei “bancomat” o dei “pacchi postali”. Parole forti che hanno subito fatto pensare a nuovi problemi nella gestione di Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

La smentita e la spiegazione

Come anticipato però, Francesca Brambilla, accortasi dell’“errore”, ha subito cercato di porre rimedio smentendo ogni riferimento a Basciano e alla situazione con Sophie. L’ex Bona Sorte così facendo ha cercato di mettere a tacere i rumors una volta per tutte ma i risultati non sono affatto stati quelli sperati: “Tranquille che io e Sophie ci vediamo anche tra poco. Non è assolutamente riferito a lei. Anzi, vi dirò di più, lei sa sicuramente a chi è riferito il mio pensiero.”

Come anticipato però, lo sforzo dell’ex Bona Sorte non è bastato e i fans non si sono certo accontentati di questa veloce spiegazione. Alcuni di loro hanno infatti iniziato a incalzarla per sapere di più sulla spinosa vicenda. A quel punto, la Brambilla è stata costretta ad aggiungere un pezzo decisivo al puzzle e rivelare a chi fosse riferito il messaggio. A quanto pare, si tratta di alcune persone che fanno parte della sfera privata del compagno e padre della sua primogenita, Amaya Luce.

La spiegazione però non convince ancora i fans che, al contrario, sono pronti a giurare che si sia trattato di una frecciatina al Dj e che quindi, nelle prossime ore, ci saranno nuovi importanti sviluppi sulla vicenda.